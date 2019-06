Boeing a une une idée très simple pour faire revenir les passagers dans son 737 Max

Parfois, mobiliser des milliers d’ingénieurs pour résoudre un problème technique hautement sensible ne suffit pas. En revanche, une idée très simple peut y contribuer. Si l’on ne craint pas d’être accusé de se moquer des gens, bien sûr.

Ainsi, Boeing, empêtré dans le scandale des failles du système de gestion de vol de son 737 Max ayant conduit à deux crashes consécutifs entrainant la mort de trois-cent quarante-six personnes essaie-t-il par tous les moyens de retrouver la confiance des compagnies aériennes, et des passagers. Une partie de ces derniers se détournent de cet avion et refusent tout simplement d’embarquer, exigeant de leur compagnie un changement d’appareil au moment de la réservation.

Alors bien sûr, l’avionneur américain dispose des ressources nécessaires pour mobiliser des armées d’ingénieurs sur la question, en vue de sécuriser l’appareil afin que de tels drames ne se reproduisent plus. Mais l’enjeu va bien au-delà de la technique, car le traumatisme est énorme. Dans ces conditions, il faudra probablement du temps pour redorer l’image de Boeing, et inciter les plus rétifs des voyageurs à revenir à bord du maudit 737 Max.

Et cela se jouera aussi sur le terrain de la communication. Boeing indique qu’il pourrait avoir un plan pour faire face à la perte totale de confiance du public dans la ligne 737 Max, et cela pourrait être aussi simple que de… changer son nom. Comme le rapporte Bloomberg, Greg Smith, directeur financier de Boeing, a évoqué la possibilité d’un changement de nom lors d’une interview au salon du Bourget cette semaine : « Je dirais que nous sommes ouverts d’esprit à tous les commentaires que nous recevons. Nous nous engageons à faire ce qu’il faut pour restaurer la confiance. Si cela signifie qu’il faut changer la marque pour la rétablir, alors nous allons nous pencher sur cette question. Si ce n’est pas le cas, nous nous occuperons de ce qui est hautement prioritaire. »

Alors, on le change ce nom, ou pas ?

Boeing a suivi l’entretien avec une déclaration officielle dans laquelle il a réitéré sa volonté de sécuriser totalement l’avion afin qu’il ne connaisse plus d’incident. La compagnie a également déclaré qu’elle n’avait « pas l’intention » de changer le nom du 737 Max pour le moment, mais il est également intéressant de noter que les avions sont toujours cloués au sol. Une nouvelle dénomination pourrait alors intervenir dans un deuxième temps.

Le premier point à l’ordre du jour pour Boeing est évidemment de résoudre tout ce qui ne va pas avec ses jets. Les rapports qui ont suivi le deuxième accident mortel ont laissé entendre que les logiciels de vol conçus pour éviter un décrochage étaient peut-être responsables de la chute des deux avions, mais les détails ont été difficiles à obtenir au cours des mois qui se sont écoulés depuis que ces rapports ont fait surface.

Il sera intéressant de voir comment Boeing gérera les choses une fois que ses avions seront inévitablement autorisés à voler à nouveau. Les voyageurs oublieront-ils simplement l’histoire de la ligne Max, ou l’ignoreront-ils ? Si ce n’est pas le cas, un changement de nom pourrait être un moyen de régler la question. Mais les passagers seront-ils dupes de cette méthode quelque peu simpliste ?