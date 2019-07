Prime Day : le drone DJI Mavic Pro Platinum passe à 888€ 🔥

C’est un bon plan que nous n’attendions pas forcément pour ce Prime Day 2019, et il est plus qu’intéressant si vous cherchez actuellement un drone. DJI est leader incontesté du marché du drone, et le Mavic Pro Platinum, même s’il est sorti, il y a plusieurs mois, est un choix plus que pertinent. Il est proposé aujourd’hui sur Amazon à 888€ au lieu de 1299€ (-32%), et ce jusqu’à la fin du Prime Day – ou dès la fin du stock.

Il faut savoir que le Prime Day Amazon est devenu un équivalent au Black Friday, et que le stock se vide à toute vitesse. Il ne faut donc surtout pas hésiter sur un tel produit avec une telle réduction – quitte à utiliser son droit de rétractation sous 30 jours pour changer d’avis. Pour profiter de l’offre avant qu’il ne soit trop tard, voici le lien d’accès au drone DJI pour ce Prime Day :

La législation ayant changé, vous êtes obligés de passer une certification pour utiliser un drone en France s’il pèse plus de 800 grammes, et le Mavic Pro Platinum affiche… 743 grammes ! C’est donc parfait, et au final bien plus simple qu’en achetant un Mavic 2, qui pèse plus lourd. Pour voir l’offre en cours sur Amazon pour ce Prime Day, voici le lien d’accès au DJI Mavic Pro Platinum plus haut.

Le drone DJI Mavic Pro au Prime Day

Le Mavic Pro Platinum reprend toutes les caractéristiques techniques du Mavic Pro classique en y ajoutant deux nouveautés intéressantes. Tout d’abord une autonomie plus longue, qui passe à 30 minutes. Il est également 60% plus silencieux, ce qui vous permet d’être plus discret lors du décollage et du vol, ce qui est un vrai confort pour vous et les gens qui vous entourent. Il arbore également un nouveau coloris (platine) et est livré avec une batterie et sa télécommande. C’est très simple, si vous cherchez un drone aujourd’hui c’est le meilleur qualité prix grâce à cette offre sur Amazon.

J’ai utilisé pour part le Spark, le Mavic Pro, le Platinum et le Mavic Air. Alors que je pensais que ce dernier allait me faire ranger mon Platinum, l’absence d’Ocusync sur le Air est pour moi négatif, la portée de la télécommande étant bien inférieure au Platinum. Vous pouvez, théoriquement, envoyer le Mavic Pro Platinum à 7 kilomètre sans perdre la connexion, même si la loi vous imposera toujours de le garder absolument dans le champ de vision.

Que comprend le pack Combo du Mavic Platinum?

Pour Prime Day, c’est le pack Combo du DJI Mavic Pro Platinum qui est proposé. Ce dernier comprend deux batteries supplémentaires, un hub de chargement, un adaptateur allume-cigare, une sacoche de transport et huit hélices de rechange. Alors que son autonomie de 30 minutes est excellente, avoir 3 batteries au total est un vrai plus, et vous pourrez profiter au maximum de vos sessions de vol.

Vous l’aurez compris, ce DJI Mavic Pro Platinum est l’un des plus beaux bons plans de ce Prime Day Amazon, avec une réduction par rapport au prix actuel de 400€, et même plus de 700€ par rapport au prix appliqué lors du lancement du Mavic Pro Platinum. L’offre est valable pour les clients Prime (vous pouvez souscrire et résilier gratuitement pendant 30 jours), et se termine mardi à minuit, si une rupture de stock n’intervient pas d’ici là.

Pour profiter de l’offre sur le Mavic Pro Platinum au Prime Day, c’est ici :

Alors vous allez craquer pour ce DJI Mavic Pro Platinum ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.