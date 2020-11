« Bons pour votre bien-être », l’Université d’Oxford rend son verdict sur les jeux vidéo

Une vraie surprise. Des chercheurs de l’Oxford Internet Institute viennent de livrer les résultats d’une étude sur l’univers vidéoludique. Ils cherchaient à en savoir plus sur les effets des jeux vidéo en matière de bien-être. Pour cela, ils ont pu compter sur le soutien de Nintendo et d’Electronic Arts qui ont fourni les données anonymisées de 3274 joueurs âgés de plus de 18 ans. Les jeux concernés sont Animal Crossing et Plants vs Zombies.

Les conclusions ont étonné les scientifiques puisqu’ils ont constaté que les joueurs qui consacrent plus de temps à jouer se déclarent plus heureux. Or, dans les grandes recherches menées au cours des quarante dernières années, on arrivait à la conclusion inverse.

Les caractéristiques sociales semblent beaucoup compter

Interrogé par la BBC, Andrew Przybylski, qui a dirigé cette étude, précise : « Si vous jouez à Animal Crossing quatre heures par jour, chaque jour, vous êtes susceptible de dire que vous vous sentez beaucoup plus heureux que quelqu’un qui ne le fait pas. Cela ne veut pas dire qu’Animal Crossing vous rend heureux. »

Pour expliquer ce résultat, les auteurs évoquent les caractéristiques sociales de ces deux jeux dans lesquels le joueur interagit avec des personnages contrôlés par d’autres humains. Une caractéristique particulièrement importante dans une période où la pandémie nous éloigne un peu des autres.

Les chercheurs ont toutefois noté que les joueurs qui ressentent une obligation de jouer, notamment pour éviter du stress ou de l’angoisse, continuent de se déclarer moins satisfaits de leur expérience que les autres gameurs.

Pour les scientifiques, l’idée est désormais d’aller plus loin et d’obtenir encore plus d’informations de la part des studios, sur tous les univers de l’industrie vidéoludique. Cet appel pour l’ouverture des données est lancé et pourrait permettre de nouvelles découvertes.

Pour rappel, plusieurs études sont sorties récemment sur les jeux vidéo, notamment celle de la National Literacy Trust, une organisation britannique qui vise à promouvoir l’alphabétisation. Elle saluait leurs bienfaits en matière de communication et de lien social.