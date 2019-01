The Boring Company pourrait construire des tunnels pour le CERN

Comme à son habitude, Elon Musk a utilisé Twitter pour évoquer ce qui pourrait bien devenir le prochain projet de The Boring Company, sa société dédiée à la création de tunnels souterrains visant à éviter les embouteillages.

Par conséquent, il a partagé un tweet sur le sujet à la date du 21 janvier, indiquant : « La direc­trice du CERN m’a demandé si The Boring Co. pour­rait construire les nouveaux tunnels pour le futur LHC, lorsque nous étions à la Royal Society. Cela pourrait permettre des économies de plusieurs milliards d’eu­ros ».

Director of CERN asked me about Boring Co building the new LHC tunnel when we were at the @royalsociety. Would probably save several billon Euros.

