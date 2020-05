Brave présente un concurrent (sécurisé) de Zoom

Depuis le début de la pandémie, les services de visioconférence sont devenus extrêmement populaires. Et cela pourrait durer étant donné que même pendant le déconfinement, de nombreuses entreprises entendent laisser une partie de leurs salariés faire du télétravail.

À la liste des services qui permettent de télétravailler, d’organiser des événements virtuels, ou d’apprendre à distance, comme Google Meet, Microsoft Teams, ou Zoom, s’ajoutera bientôt un nouveau service appelé Brave Together. Pour rappel, Brave est un navigateur qui veut changer le modèle économique du web qui dépend beaucoup des revenus générés grâce à la publicité, et qui se veut plus respectueux de la vie privée.

Dans un tweet publié cette semaine, Brave annonce le lancement du nouveau module appelé Brave Together pour son navigateur. Ce nouveau projet est basé sur le code de Jitsi, un logiciel open source de visioconférence, et permettra de faire des appels illimités. Le site Edgadget indique aussi que Jitsi permet déjà de faire des appels chiffrés de bout en bout entre deux personnes, et une fonctionnalité pour chiffrer les appels de groupe serait aussi dans les tuyaux. D’autre part, Jitsi serait aussi doté de protections conte le phénomène Zoombombing. En substance, Brave pourrait utiliser ses fonctionnalités de sécurité comme principal argument.

Our Nightly version for North America now features Brave Together, our private and unlimited video calling service based on open source @jitsinews. Click on the widget & start connecting with friends/colleagues. Feedback welcome at https://t.co/SWLpcAKZDq for this trial version. pic.twitter.com/UPFE13Z0xB — Brave Software (@brave) May 26, 2020

Un nouveau concurrent de Zoom avec quelques garanties en matière de sécurité et de protection de la vie privée ?

Mais pour le moment, Brave Together n’est disponible qu’en version d’essai en Amérique du Nord. Et on ne sait pas quand ce nouveau service de visioconférence sera proposé au grand public. De plus, on ne connait pas encore le modèle économique que Brave compte utiliser pour cette fonctionnalité. Brave Together sera-t-il payant, ou sera-t-il proposé gratuitement afin d’inciter les internautes à utiliser le navigateur ?

Pour rappel, Facebook a aussi récemment lancé un concurrent de Zoom appelé Rooms. Ce service de visioconférence est intégré avec Messenger, WhatsApp, et Instagram. Pour les professionnels, Facebook propose également une version de Rooms adaptée à Workplace, son service de communication d’entreprise.