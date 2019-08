Calamus One, le vélo électrique qui sera des plus high tech du marché

En cliquant sur le site de Calamus, la sensation de se retrouver face à la présentation d’un nouveau produit Tesla nous imprègne. Pourtant, même si Tesla semble souhaiter sortir un e-Bike, la startup Calamus Bike ne possède aucune attache avec la firme d’Elon Musk, elle, qui est née à Mumbai en Inde. Procédant actuellement à un financement participatif, cette société créée par Nilesh Bothra et Huzaifa Hararwala souhaite innover en matière de vélo électrique.

Présenté il y a quelques jours, le projet Calamus One souhaite devenir un vélo électrique, aux équipements dignes des derniers objets high tech. Selon ses concepteurs, il serait prêt à rentrer en production. Un modèle qui nous fait penser à l’iWEECH, un vélo électrique français qui avait connu un gros succès sur Kickstarter.

Jamais nous n’avions vu un vélo électrique aussi high tech

Sur Presse-citron, l’innovation et le monde du high tech nous attirent. Mais jusqu’à maintenant, le domaine des vélos électrique n’avait jamais autant été lié aux capteurs d’empreinte digitale, aux tablettes tactiles sous Android, ainsi qu’aux systèmes d’alarmes connectées. Au grand regret d’Eric, le fondateur de notre média, ayant fait part de son amour pour les vélos électrique dans un article élogieux.

C’est désormais chose faite, avec le prochain vélo électrique de la startup indienne Calamus Bike. Dans une vidéo de présentation dévoilant un vélo au design très épuré et fin, se cache en réalité un vélo à assistance électrique aux équipements high tech divers.

Ce qui attire en premier le regard concerne cet « ordinateur de bord » présent au centre du guidon. Pouvant faire tourner des applications Android telles que Google Maps, il résiste aux intempéries. Sous l’écran, un capteur d’empreinte permet de déverrouiller le vélo, et un système GPS/4G permet de connecter le vélo à une application, géolocalisant et dissuadant les vols. D’ailleurs, une alerte est envoyée au propriétaire si le vélo est secoué ou déplacé, après avoir été verrouillé.

Toujours sur le guidon, le vélo électrique de Calamus intégrerait des clignotants placés notamment sur les extrémités des poignets. Au grand jamais, ce genre d’élément avait été esthétique sur un vélo. Ils le sont ici.

Le Calamus One possède un système de détection des angles-morts

Au même titre que les voitures, les scooters et motos sont aujourd’hui de plus en plus équipés de systèmes de sécurité passifs et actifs. Parmi eux, l’arrivée des détecteurs d’angle-mort, pouvant clairement sauver des vies. Un équipement que Calamus a également perçu comme indispensable, et auquel la marque ajoutera à son Calamus One.

Concrètement, des capteurs ultrasons seront disposés sur le vélo, afin d’avertir le cycliste qu’un véhicule est présent sur sa gauche ou sa droite. L’annonce se réalise au niveau du guidon, devenant vibrant du côté où se présente le danger.

En précommande, le Calamus One disponible à un prix raisonnable

Les caractéristiques techniques du vélo se précisent elles aussi. Selon Calamus Bike, le vélo pourra aller jusqu’à 32 ou 45 km/h selon ses versions, en essayant de respecter les législations qui encadreront le produit sur les différents continents de sa commercialisation. Les accélérations se feront dans un confort sonore plus important, alors que la marque explique que la transmission de son moteur sur la roue arrière se réalisera via une courroie en carbone moins bruyante que par habitude sur le marché.

Son autonomie pourrait atteindre les 70 voire 100 km, à condition de régler le vélo sur l’assistance la plus faible. Un point fort, alors que Calamus annonce également la présence d’une charge rapide pour ses batteries de 504 ou 674 Wh prévues.

Du fait que le modèle n’ait pas encore commencé sa production, une cagnotte participative Indiegogo propose de précommander le modèle pour un prix variant de 1.997 $ à 2.298 $ (1.785 à 2.054 €). Imbattable en vue de ses caractéristiques, alors que la remise est évaluée d’environ 37 à 39 % de réduction sur le prix classique.