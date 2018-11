Bientôt des vélos électriques Tesla ?

Après General Motors, c’est au tour de Tesla de penser à se lancer sur le segment très prisé des bicyclettes qui tournent grâce à l’énergie électrique. C’est en effet lors de l’enregistrement d’un podcast chez nos confrères de Recode qu’Elon Musk, toujours en poste en tant que CEO, a affirmé son intérêt pour la production d’eBike made by Tesla. Alors, est-ce une simple envie ou bien un teaser très bien placé ? À en connaître les dernières frasques du multimilliardaire, nous ne saurions que rester prudents quant à la pertinence d’une telle information pourtant prometteuse.

Un marché en plein essor

L’arrivée de Tesla sur un nouveau secteur du transport et de la mobilité urbaine pourrait aussi bien être un atout qu’une balle dans le pied pour ses finances. En effet, après de multiples déboires, la société commence à peine à gagner de l’argent. Les chiffres du marché concernant les vélos électriques, quant à eux, sont plutôt impressionnants et démontrent une tendance plus que favorable pour l’économie -bien que très concurrentielle– : en France, le milliard de ventes a été atteint en 2016, pour plus de 3 millions de produits écoulés, selon Le Monde. Quant au reste de la planète, il ne se porte pas plus mal selon les dernières statistiques publiées.

Que doit-on espérer ?

On connaît Tesla pour sa capacité à proposer des innovations incrémentales dans ses voitures, proches de la rupture. En sera-t-il de même pour les vélos électriques ? En tout cas, si la firme adopte la même stratégie commerciale que pour ses voitures, la Petite Reine 100% autonome pourrait bien voir le jour d’ici à quelques mois, voire à quelques années. Les idées de Google en la matière auront joué le rôle de visionnaire ! Pour ma part, je reste au rang d’utopiste, mais si quelqu’un a les compétences pour développer un fixie à assistance électrique, qu’il fonce !

