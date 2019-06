Calibra : le géant Facebook accusé d’avoir copié le logo… d’une startup !

Facebook vient d’officialiser la crypto-monnaie Libra ainsi que Calibra, un portefeuille de stockage qui permettra de stocker la devise électronique. Ce dernier se matérialise sous forme d’une application mobile dédiée, mais il sera également intégré nativement sur les applications du groupe, Whatsapp et Messenger.

Le fait que Facebook lance sa crypto-monnaie (avec 27 partenaires) ainsi qu’une application pour des services financiers préoccupe bien entendu beaucoup de personnes. Aux États-Unis, une commission du Sénat a même déjà planifié une audience afin de poser des questions aux responsables de Facebook concernant la protection de la vie privée des utilisateurs de Libra et de Calibra.

Mais un autre début de polémique est en train de faire son apparition. En effet, on a des raisons de penser que créer le logo de Calibra, Facebook s’est un peu trop inspiré du logo d’une startup baptisée Current. Sur Twitter, cette dernière a publié une comparaison des deux logos – dont la ressemblance est assez frappante – avec ce commentaire : « c’est ce qui arrive quand vous n’avez plus que 1 crayon ».

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD

— Current (@current) June 19, 2019