Call of Duty Mobile : 100 millions de téléchargements… en une semaine !

Call of Duty cartonne (aussi) sur mobiles

Il y a quelques jours, Nintendo bombait le torse en annonçant le nombre de téléchargements de son Mario Kart Tour sur iOS et Android, avec un score de 90 millions. Du côté de chez Activision, le champagne doit également couler à flot, puisque selon les chiffres de Sensor Tower, Call of Duty Mobile affiche plus de 100 millions de téléchargements depuis sa sortie… il y a une semaine.

« C’est de loin le plus grand lancement de jeu mobile de l’histoire en termes de nombre de joueurs au cours de la première semaine « , a déclaré Randy Nelson, pour le compte de Sensor Tower. Rappelons que la licence figure depuis des années parmi les meilleures ventes de jeux, c’est le cas (entre autres) sur l’actuelle génération PS4 / Xbox One.

Très loin devant la concurrence…

Le célèbre FPS est en effet disponible sur iOS et Android depuis le 1er octobre, et force est d’admettre que la « folie CoD » n’a clairement pas dit son dernier mot. A titre de comparaison, PUBG, Fortnite et Apex Legends affichaient respectivement 26.3 millions, 22.5 millions et 25 millions de téléchargements durant leur première semaine d’exploitation. Autant dire que le titre signé Activision/Tencent écrase littéralement la concurrence. Reste à savoir maintenant comment va se comporter ce Call of Duty Mobile dans la durée.

Rappelons que ce Call of Duty Mobile ne propose pas la moindre Campagne, mais s’appuie sur un multijoueur plutôt solide. On y retrouve ainsi des matchs à mort par équipe à 5v5, le mode Première Ligne, la Mêlée générale, Recherche et Destruction, sans oublier des affrontements entre sniper pour les amateurs de headshots à distance.

Evidemment, le jeu propose également un indispensable mode Battle Royale, avec du contenu issu des opus Black Ops et Modern Warfare. Pour ce qui est du « vrai » Call of Duty, le nouvel opus de la saga, à savoir Modern Warfare, sera disponible à la fin du mois sur PS4, Xbox One et PC.