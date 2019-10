Connaissez-vous les jeux les plus vendus sur PS4 et Xbox One ?

GTA V, encore et toujours…

Le cabinet NPD Group a dévoilé récemment les meilleures ventes de jeux, sur PS4 comme sur Xbox One (aux Etats-Unis). Des classements établis en valeur, et non pas en volume, et qui incluent les ventes au format physiques et numériques. Sur la génération précédente (PS3/Xbox 360), c’est un certain GTA V qui était au top des ventes. Sur PS4 et Xbox One… c’est également le cas !

En effet, le classement mis au point par NPD Group place GTA V au sommet des ventes sur PS4, comme sur Xbox One. Rappelons que le jeu signé Rockstar Games était également au top des ventes durant cet été sur le PS Store de la PS4. Une longévité assez exceptionnelle pour le titre signé Rockstar Games qui s’est donc offert le luxe de cartonner sur deux générations de consoles, beaucoup de joueurs PS3/Xbox 360 ayant décidé de racheter le jeu sur la nouvelle génération.

Call of Duty encore, et toujours…

Le classement permet également de constater une nouvelle fois l’immense popularité de la saga Call of Duty (dont le premier épisode Mobile est disponible sur iOS et Android), avec divers opus présents dans le top 10 PS4 et Xbox One. Battlefield 1, signé Electronic Arts, a également connu un joli succès sur les deux consoles, tout comme Red Dead Redemption II, lui aussi signé Rockstar Games.

En ce qui concerne les exclusivités de chaque console, c’est Spider-Man qui a su séduire les joueurs américains sur PS4, suivi de près par God of War et Horizon Zero Dawn. A noter également la belle performance de Bloodborne ou même du récent Days Gone, malgré un accueil assez mitigé.

Sur Xbox One, c’est la licence Halo qui est à la fête et qui occupe les 2 premières positions, sans oublier les licences Forza et Gears of War. Rappelons au passage que toutes les exclusivités Microsoft Studios sont, depuis quelques mois déjà, proposées « gratuitement » sur le Xbox Game Pass. C’est le cas par exemple du tout récent Gears 5.