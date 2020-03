Captain Popcorn, la critique de films et de séries sur YouTube

Fort d’au moins quatre années d’expérience sur YouTube, Captain Popcorn publie régulièrement des vidéos dans lesquelles il s’intéresse aux films et aux séries —mais pas que. Il analyse, critique et théorise à souhait sur les univers qui l’attirent et lui plaisent. Les super-héros qui composent les Avengers, Game of Thrones, Westworld… Des contenus variés parfois peut-être loin de la pop culture, car après tout, elle n’a « plus de limites clairement définies, si elle en a jamais eu », précise-t-il lui-même sur sa chaîne.

Après avoir fait ses études à Sciences Po Paris suite à une prépa, il n’a toujours pas vraiment en tête ce qu’il veut faire. Il commence en tâtonnant un peu, puis commence à aller « vers une carrière qui le passionne plus » chez l’éditeur de jeux vidéo Blizzard Entertainment. Au fil des événements, il s’oriente vers le community management —suite à quoi il se retrouve dans une petite société de production audiovisuelle. Une partie de l’activité de cette dernière se concentre sur la chaîne YouTube, ce qui lui plaît rapidement sans pour autant que ça ne soit autre chose qu’un hasard.

Comme beaucoup, Captain Popcorn ne s’est jamais dit clairement qu’il allait se lancer sur YouTube, il s’est contenté de le faire. Alors au sein de cette petite boîte de prod, il se retrouve assez rapidement à écrire puis présenter des vidéos. La chaîne en question se tourne principalement vers la high-tech et les jeux vidéo, mais il fait évoluer celle-ci vers les films et les séries, dont Game of Thrones —comme la série en elle-même, les vidéos fonctionnent bien.

« Apporter le plus de fond possible »

Quand il a fait son temps sur place, Sylvain quitte l’entreprise en bon terme. Sur l’une des dernières vidéos, il annonce la création de sa propre chaîne Captain Popcorn. La réflexion n’aura pas pris longtemps, si ce n’est le temps de se dire que s’il « ne tente pas sa chance maintenant pour lancer sa chaîne YouTube, il ne le fera jamais ». Il se laisse alors quelques mois pour voir « si le projet est viable ».

En octobre 2017, il ouvre donc sa chaîne YouTube et continue sur ces deux à trois premières années d’expérience. La vidéo d’annonce lui permet de commencer avec quelque 30 000 abonnés. Son rythme de publications, dont l’objectif est fixé à trois vidéos par semaine, lui permet de confirmer la viabilité du projet. L’objectif est d’en vivre, et les débuts sont relativement éprouvants. Comme tout YouTubeur qui débute sur sa propre chaîne, il découvre les joies du montage, travail qui lui prend beaucoup de ses heures à ses débuts. Comme le veut l’adage, le travail paye. Captain Popcorn cumule actuellement plus de 453 000 abonnés pour un total de plus de 250 vidéos partagées sur ces deux ans et demi.

Pour ce qui est des choix de vidéos, Sylvain ne se met pas trop de barrières. Tant qu’il y a l’intérêt, la vidéo pourra suivre. Parfois soumis à l’actualité et aux sorties populaires, il s’en détache aussi pour d’autres projets portant sur des films ou des séries plus anciennes. Alors on retrouve des décryptages de la dernière saison de Game of Thrones, avec un avis plutôt tranché qui a le mérite de faire discuter des théories. Le succès massif de la série, outre le fait de se répercuter sur celui de ses vidéos, suscite des réactions parfois ultra divisées.

Côté méthode, Captain Popcorn fait partie de ceux qui écrivent le texte de leur vidéo avant le tournage. S’il a besoin de passer par le texte, il ne lit rien face caméra et se permet quelques écarts par rapport au texte. L’écriture est donc la partie de son processus la plus longue, au même titre que le montage. Pour ce qui est du tournage, il ne lui prend jamais plus d’une heure .

S’il vit de sa chaîne YouTube, il multiplie les sources de revenus pour pallier les irrégularités induites par le nombre de vues et, donc, le système de monétisation de la plateforme de vidéos. Sylvain est donc présent sur Tipeee ainsi que sur un autre service qui permet aux internautes de faire des dons gratuits en regardant des publicités. De temps en temps, il lui arrive également de faire quelques partenariats.

Dans chacune de ses vidéos, Captain Popcorn fait le choix « d’apporter le plus de fond possible », un positionnement clair qui requiert beaucoup de veille. Il faut se renseigner sur les sorties, les théories et les obscures références qui composent les univers de certaines séries comme Westworld. Étonnamment ou non, ce n’est donc pas sur YouTube qu’il passe le plus temps, ce qui lui fait suggérer que les gens qui regardent ses vidéos passent plus de temps sur la plateforme que lui-même, malgré son appréciation de plusieurs chaînes dédiées à la musculation, les arts martiaux ou l’histoire appliquée.

Sans le dire en ces termes, Captain Popcorn fait sobrement comprendre qu’il se plait sur YouTube, malgré une certaine dépendance à la plateforme que beaucoup de créateurs de contenu décrient. À la façon de ces derniers, il ne s’avance pas sur ce que pourrait devenir la plateforme, mais il conserve cet optimisme tempéré qui le caractérise assez bien.

En fait, Captain Popcorn représente une simplicité qui peut sembler presque déconcertante. Il y avait la passion alors il en a fait son activité. C’est aussi simple que ça, si on ne regarde pas de trop près les heures de veille, d’écriture et de montage.

Note : Sylvain a travaillé avec Presse-citron en 2019.