Ce dealer a perdu 53 millions d’euros en Bitcoin… en oubliant ses codes d’accès

Entre les années 2011 et 2012, Clifton Collins a acheté presque 6000 bitcoins avec l’argent gagné en cultivant et en vendant du cannabis. À cette époque, le Bitcoin ne valait pas autant qu’aujourd’hui, lorsqu’il a acheté cette cryptomonnaie elle valait entre 4 et 6 dollars, à ce jour elle s’élève à 9700 dollars. Cependant, personne ne pourra toucher cette fortune, puisque le propriétaire a tout simplement perdu le mot de passe pour y accéder.

Ce dernier a été arrêté en 2017, par la suite il a reçu une peine de 5 ans de prison. Il cultivait de l’herbe dans une location, après son arrestation son propriétaire a vidé le lieu en transportant la plupart des meubles dans une décharge. Problème, parmi ces meubles se trouvait un étui de canne à pêche dans lequel Collins avait dissimulé une feuille de papier A4 avec des inscriptions permettant d’accéder à plus de 53,6 millions d’euros en Bitcoin.

12 comptes volatilisés

Les cryptomonnaies sont stockées dans des cryptowallets qui délivrent un code d’accès une fois qu’il contient des bitcoins. Toute personne qui obtient ce code peut accéder à la cryptocouronne et la voler. Les acheteurs sont donc généralement encouragés à cacher leurs codes dans un endroit sûr. De son côté, Collins a placé ses 6000 bitcoins dans 12 comptes différents. Par la suite, il a imprimé les 12 codes d’accès sur une feuille avant de la cacher dans cet étui à canne à pêche.

Pour rassurer Clifton Collins, il n’aurait pas pu accéder à cet argent même en retrouvant les codes puisque le Criminal Asset Bureau a saisi les cryptowallets et leur contenu pour le motif suivant : l’achat a été financé par une activité illicite.

Le Bitcoin n’est pas toujours lié au grand banditisme, il existe de nombreux exemples où son utilisation est positive. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a indiqué qu’un nouveau fonds venait d’ouvrir, baptisé « Crypto Found ». Grâce à ce dernier, les donateurs pourront désormais opter pour le versement de Bitcoin ou d’ether.