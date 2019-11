Ce ferry électrique emporte l’équivalent de 50 batteries de Tesla Model S

Sur l’île Ærø, au Danemark, Ellen est le nouveau roi. Ce ferry, qui emporte jusqu’à 30 véhicules et 200 passagers, exécute 5 rotations par jour sur l’île voisine. Le tout, sans brûler le moindre litre de kérosène. Il faut dire qu’Ellen est le grand bac électrique au monde. Sur l’île d’Ærø, où il recharge ses batteries, l’électricité provient de l’énergie éolienne.

Dans un article d’Euronews (découvrez la vidéo), le ferry construit par la société E-Ferry y révèle ses caractéristiques démentielles pour une motorisation électrique. Une belle occasion aux équipes du projet, pour promouvoir la transition énergétique dans le transport maritime. Selon les dires de Trine Heinemann, coordinatrice du projet chez E-Ferry, jusqu’à 80 % du transport par ferry pourrait être remplacé par une embarcation similaire à Ellen.

Le chiffre clé est le suivant : chaque année, pas moins de 2 000 tonnes de CO2 sont écartées sur le trajet, en remplaçant un ferry classique par Ellen, et sa technologie électrique. Mais si le projet a vu le jour sur cette île danoise, c’est avant pour parce que la production électrique locale – produite à partir de son parc éolien – est excédentaire en vue de la consommation de ses habitants. L’énergie éolienne convertie en électricité représente 130 % de la demande locale. Un moyen pour le ferry Ellen de se recharger chaque jour avec cette électricité additionnelle, et totalement propre.

Mais de l’électricité, il en faudra pour le ferry. Il emporte en son sein l’équivalent de 56 tonnes de batteries lithium-ion, dans des batteries représentant au final 4,3 MWh. Pour vous donner un ordre d’idée, cette dotation représente l’équivalent de 50 Tesla Model S, fonctionnant ensemble pour alimenter un tel engin.

Remember Ellen, the first all-electric ferry built by EU funded project E-ferry? ⛴️💚 After its nautical baptism in May, it now undertook its first trip with passengers in 🇩🇰! Have a look: https://t.co/m1qFiomRfH #H2020transport #EUTransportResearch #GreenEnergy pic.twitter.com/4TQ4gkWLq6

