Ce site s’autodétruira si ses utilisateurs arrêtent de poster des messages

Un site a choisi de ne pas encombrer le web si les gens ne publient plus de message sur sa page. Doté d’un visuel très simple et épuré, This website will self destruct, se présente avec ce message d’introduction (en anglais) :

« Salut,

Je suis un site Web. Je serai bientôt parti, et ce n’est pas grave.

Vous pouvez m’envoyer des messages en utilisant le formulaire ci-dessous. Si je reste 24 heures sans recevoir de message, je m’autodétruirai définitivement et tout sera effacé de ma base de données.

Mais c’est pas grave.

D’ici là, faites-moi savoir comment vous allez. D’autres personnes pourront lire ce que vous écrivez, mais votre nom ou votre identité ne sera attaché à rien, alors n’hésitez pas à dire ce que vous pensez.

Ça a été un mois difficile. »

Vous avez ensuite juste en dessous un petit formulaire pour laisser votre message qui sera publié de manière anonyme. On peut aussi se contenter également de lire les messages des autres qui commencent tous par « Dear Website » (« Cher site internet »).

Les posts, affichés au hasard, vont ainsi du simple état d’âme, à une lettre un peu plus étoffée sur le déroulement de sa journée pendant le confinement, en passant par la déclaration d’amour ou les citations inspirantes. Les posts les plus drôles concernent certainement les messages laissés à l’attention du site lui-même pour qu’il ne s’autodétruise pas (« Non ne meurt pas ! »)

Son design un peu à l’ancienne nous ferait presque penser à nos tendres années collège où les déclarations d’amour et autres messages moins poétiques s’écrivaient sur les tables de classe. Instant nostalgie en cette période si particulière…

Un moyen de s’exprimer librement pendant la crise sanitaire

Créé en cette période de confinement, This website will self destruct bénéficie de son petit succès. Ainsi le week-end dernier plus de 15.000 messages ont été reçus et les posts ont été lus plus d’un million de fois.

Même si le site paraît ludique, le créateur, FemmeAndroid, a ajouté un petit bouton « vous ne vous sentez pas bien » qui permet de rappeler à l’internaute (anglophone) les structures de prise en charge en cas de passage à vide pendant le confinement.

I built a little website for #LDJAM:https://t.co/v3IbvS6Vmv I hope it can be a cozy place online for you to shout your anxieties into the void. — FemmeAndroid (@FemmeAndroid) April 18, 2020

Comment s’autodétruira-t-il ? Un décompte de 86.400 secondes est affiché en permanence en haut à droite. Si au bout de 24 heures aucun internaute ne publie de message, le site se bloquera, commencera à supprimer tout le data et à la fin de cette opération, une page d’erreur s’affichera.

Ce petit gadget (f)utile apparaît aussi comme une façon un peu détournée de rappeler que certains forums, anciens blogs ou pages promo laissés à l’abandon dans les tréfonds du web existent toujours bel et bien alors qu’ils sont totalement inactifs. Avec This website will self destruct, cette mésaventure n’arrivera pas. Sorte de mix entre un mur d’expression temporaire numérique et un journal intime collaboratif en ligne, il disparaîtra vraisemblablement quand la crise sanitaire sera finie et que les gens retrouveront une activité normale.