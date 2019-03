Ce vase de Samsung peut aussi servir d’extincteur

Samsung se lance sur un marché surprenant

Vous pensiez tout savoir de Samsung ? Avoir découvert les gadgets les plus surprenants de l’entreprise sud-coréenne ? Peut-être même les statistiques un peu inutiles comme celle sur le nombre de fois qu’il est possible de déplier et replier le Samsung Fold. Et bien, nous avons une surprise pour vous. Un accessoire pour le moins inattendu, le Firevase.

De quoi s’agit ? C’est avant tout un pot de fleurs. Il n’est pas connecté, ne va pas vous prévenir s’il faut mettre plus d’eau ou jeter les plantes. Non, c’est un pot de fleurs qui n’est absolument pas technologique.

En revanche, il a une option qui le rend unique en son genre. Ce pot de fleurs peut en effet servir d’extincteur. Et on ne peut pas, simplement se contenter de jeter l’eau qu’il contient sur des flammèches. Non, l’usage est beaucoup plus efficace, comme vous pouvez le voir en vidéo.

Le Firevase bientôt en France ?

Comment fonctionne ce Firevase ? En fait vous l’aurez vu en image, c’est un peu comme si vous lanciez une grenade. Ce vase contient une petite chambre à air qui est remplie avec du carbonate de potassium. Quand le vase explose, cela permet de refroidir la température et de supprimer l’oxygène luttant ainsi contre les flammes. Un vase à l’intérieur du vase, contient vos fleurs.

Ce gadget surprenant a été conçu par une filiale de Samsung nommée Cheil Worldwide. 100.000 exemplaires ont été initialement conçus pour inciter les sud-coréens à investir dans des extincteurs. Un petit buzz qui a obtenu un grand succès puisque le taux d’extincteurs dans les domiciles a grimpé de 8%. Précision utile, ils sont normalement obligatoires mais seulement 60% des ménages en avaient un.

Face à ce succès inattendu, 200.000 modèles supplémentaires ont été prévus. Si la catastrophe du Galaxy 7 se produit de nouveau, cela pourrait servir.

Source