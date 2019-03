Ces 10 séries qui font leurs adieux en 2019 [1/2]

L’heure des adieux n’est jamais un moment facile. Avec une série que l’on aime depuis plusieurs années, dont on suit les personnages et leurs aventures avec anxiété, c’est tout aussi vrai. Pour vous aider à préparer votre deuil, on a sélectionné 10 séries qui vous ont sans doute fait pleurer, rire ou frissonner…. Leur dire au revoir ensemble sera peut-être plus facile !

Aujourd’hui on commence avec les cinq premières séries de notre sélection.

Mr. Robot

La nouvelle était tombée l’été dernier. Pas de saison cinq pour Mr Robot. Ceux qui la voient sur France 2 pourrait bien se réjouir tant la chaîne du service public ne lui a pas fait de faveurs. Pourtant une aussi bonne série sur un hacker qui alarme sur les dangers des nouvelles technologies, cela méritait mieux.

iZombie

C’est notre série préférée de DC Comics (et de loin). Impossible de ne pas retenir une petite larmichette à la perspective de perdre notre détective/zombie/gourmette en chef. Après 71 épisodes, il faudra malheureusement lui dire au revoir dans les prochaines semaines.

KillJoys

KillJoys aura eu un défaut majeur, celui d’être sur nos écrans en même temps que le génial The Expanse. Résultat, le trio de chasseurs de prime n’a séans doute pas eu l’exposition qu’il méritait vraiment. On se dira au revoir en fin d’année après 50 épisodes.

Homeland

96 épisodes plus tard, on va tourner la page de la série Homeland pendant l’été. Carire Mathison l’héroïne de la série va revenir pour une dernière saison qui aura lieu en Afghanistan. Larmes en vue pour l’espionne de la CIA.

The Big Bang Theory

C’est le genre de programmes que l’on aurait aimé ne jamais voir s’arrêter. Quand la nouvelle est tombée, peu de personnes acceptaient d’y croire. Un groupe de geeks qu nous a accompagné pendant 279 épisodes (plus un spin-off), avec humour, scènes décalées…Dommage que le spin-off sur Sheldon ne soit pas au niveau.