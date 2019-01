CES 2019 : BMW impressionne avec sa moto autonome en vidéo

Les voitures sans chauffeur, on connaît. Mais les autres véhicules qui roulent sur nos voies de circulation pourraient tout aussi bien connaître l’avenir de la conduite autonome : BMW, après avoir diffusé une première vidéo plus tôt dans l’année, profite ainsi du CES 2019 qui se tient en ce moment à Las Vegas pour démontrer que sa propre moto intelligente fonctionne à merveille.

Si le clip ne montre certes pas de séquence avec un pilote qui ne tient pas le guidon, il impressionne tout de même par l’excellente tenue de route du deux-roues qui, à lui tout seul, nous fait toucher l’avenir du bout des doigts.

La BMW 1200 GS autonome est là

Déjà précurseur sur le marché de l’automobile de demain, le constructeur allemand frappe fort avec cette nouveauté qui prouve bien que ses équipes travaillent d’arrache-pied afin qu’elle se démocratise un jour. Je serais d’ailleurs ravi de connaître l’opinion d’un vrai motard sur le sujet.

Selon la firme, il n’est pour le moment pas question de remplacer le conducteur. Néanmoins, tout comme l’utilisation qui peut être faite des Tesla sur l’autoroute, le système vise avant tout à épauler le voyageur dans ses choix et sa direction. L’objectif affiché étant de se déplacer plus sereinement.

Les motos et les nouvelles technologies

Si BMW a probablement conquis de nombreux internautes avec cette démonstration réussie, c’est loin d’être la première entreprise à essayer de connecter ce genre d’engin pour le rendre plus facile à contrôler pour les humains.

Ainsi, en plus des wearables destinés aux motocyclistes qui fleurissent de plus en plus souvent sur les plateformes de financement participatif, des acteurs plus importants et déjà bien expérimentés tentent eux aussi de conquérir ce marché. À l’instar de Samsung et son pare-brise nouvelle génération dont nous avions déjà parlé dans nos colonnes il y a bientôt deux ans.