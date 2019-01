CES 2019 : Olay l’entreprise qui vous montre le futur de votre peau

Olay, un aperçu du futur

On peine parfois à imaginer les conséquences de nos actions d’aujourd’hui, sur notre santé demain. Comment ce que nous faisons aujourd’hui (ou pas), nous changera demain ? Dans ce registre, on trouve notamment notre peau, dont on ne prend parfois pas assez soin. A part un vilain coup de soleil, difficile de s’inquiéter concrètement de l’exposition de notre peau aux UV. Olay veut nous mettre face à nos responsabilités.

Il faut dire qu’en se rendant au CES 2019, l’entreprise a bien choisi son marché. Dans le désert, l’air est sec , le soleil frappe fort. Résultat ? Un public qui pourrait bien être particulièrement sensibilisé.

Pour séduire les amateurs de technologie, l’entreprise mise sur une simulation « Future you » (le vous futur) qui vous dévoile à quoi vous ressemblerez dans 20 ans.

L’intelligence artificielle au service de votre santé

Le concept est relativement simple sur le stand. Un membre du personnel prend une photo de vous avec un iPad et la passe dans le logiciel « Skin Advisor AI ». Un conseiller basé sur l’intelligence artificielle vous dévoile donc à quoi ressemblera votre peau si vous n’utilisez pas de crème solaire et de crème hydratante pour protéger votre peau.

L’outil s’appuie sur l’étude de 1000 visages de femmes, âgées de 10 à 80 ans représentatives de la population générale. On a donc l’évolution de la couleur de la peau, les petites rides, tous ces symboles qui dévoilent le passage des années à l’étude de votre visage.

L’idée est à terme de pouvoir vous montrer comment les produits de la marque pourront changer le résultat final sur votre peau. On vous fait peur et on vous explique ensuite comment arranger les choses.

Olay mise aussi sur d’autres outils plus spécifiques pour vous aider à prendre soin de chaque partie de votre visage.

Source