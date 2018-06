Le prix totalement fou du futur Samsung Galaxy X

Le projet Samsung Galaxy X se fait attendre et beaucoup de fans de la marque sont impatients de voir enfin sortir ce smartphone révolutionnaire à écran pliable. Toutefois leur attente pourrait se solder par une grande déception, car selon certains analystes, ce terminal serait tout simplement inabordable !

Un prix absolument fou…

Cela fait désormais plusieurs années que Samsung fait miroiter aux fans de nouvelles technologies, un projet totalement révolutionnaire : un smartphone avec des écrans pliables. Nom de code du projet ? Samsung Galaxy X. Les dernières nouvelles annonçaient une sortie de l’équipement début 2019. Samsung miserait sur une faible production pour tester le marché et voir si ce type de produits a vraiment un intérêt.

L’analyse risque toutefois d’être faussée par un facteur de poids : le prix. L’appareil serait en effet vendu à 2.000 dollars, soit environ 1.500 euros HT selon le site d’information Korea Times. On pressent tout de même qu’avec une production à plus grande échelle, Samsung aurait réussi à faire de substantielles économies et donc à baisser le prix de l’appareil. Quand on repense aux différentes polémiques sur le prix de l’iPhone X, il y a tout de même de quoi sourire. Le gadget de luxe d’Apple pourrait bientôt être considéré comme étant « presque donné » au train où vont les choses.

…pour une machine plus vraiment révolutionnaire

Comment justifie-t-on ce prix dément du côté de Samsung ? Il s’agirait pour une grande partie des coûts de conception de cette nouvelle technologie. Le processus doit être plus précis et c’est aussi pour cela que la sortie va prendre du temps. Au programme, Samsung veut donc offrir 3 écrans de 3,5 pouces dont un écran de veille auquel vous pourrez accéder même si le smartphone est plié. Les deux autres côte à côte proposeront donc une taille de 7 pouces.

L’appareil devrait être disponible à partir du premier trimestre 2019. Mais, Samsung ne pourra plus vraiment jouer la carte de l’innovation à ce moment-là puisque Huawei devrait dégainer un premier modèle pliable d’ici à la fin 2018. Et la marque pourrait bien ne pas être la seule… Samsung pourrait donc perdre les early adopters.