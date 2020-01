Au CES de Las Vegas, on trouve les éternelles TV, de l’électroménager, quelques PC et smartphones, de petites pépites propulsées par des startups et… des voitures. De plus en plus de voitures, toutes plus folles les unes que les autres. Uber et Hyundai ont par exemple annoncé que leurs premiers taxis volants circuleraient d’ici 2023. Mais pour cette édition 2020, c’est Mercedes-Benz qui remporte la Palme du concept-car le plus futuriste avec VISION AVTR (Advance Vehicle Transformation). Derrière ce concept spectaculaire se cache une nouvelle étape dans l’interaction entre l’homme, la machine et la nature. “Plus la connexion est naturelle, mieux c’est » déclare fièrement Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz.

Un concept inspiré par l’univers d’Avatar

James Cameron, réalisateur d’Avatar, a participé au projet. La VISION AVTR reprend donc quelques éléments de l’univers du film. Outre la couleur aux reflets violet-bleu, on retrouve par exemple un profil fastback, des courbes arrondies et 33 volets bioniques permettant de communiquer avec l’extérieur. Leur forme en écailles évoque un organisme vivant.

À l’intérieur, pas de volant puisque la VISION AVTR est autonome. Les occupants communiquent avec le véhicule (et vice-versa) en posant la main sur une zone prévue à cet effet. De quoi renforcer cette sensation de ne faire qu’un avec l’engin. James Cameron parle de « fusion » entre l’homme et la nature. D’autres éléments du film comme les maisons des Na’vi font aussi partie du concept-car.

Matériaux recyclables et moteur électrique

Pour renforcer cette symbiose entre homme, machine et nature, Mercedes intègre des matériaux biologiques : cuir vegan (pour les sièges) par exemple et plantes de la forêt amazonienne habillent l’intérieur du véhicule. Les plastiques, eux, sont constitués de matériaux recyclés. Évidemment, le choix de la motorisation s’inscrit dans cette démarche écologique. Mercedes opte pour un moteur électrique alimenté par des batteries au graphène de 110 kWh assurant 700 km d’autonomie. Notons également la présence roues totalement mobiles sur leur axe. La VISION AVTR peut ainsi se déplacer en diagonale ou latéralement.

Évidemment, ce concept-car ne verra probablement jamais le jour. Nous ne savons même pas s’il apparaîtra dans le prochain opus de la saga Avatar dont la sortie semble avoir été repoussée à 2021. Présent sur scène, James Cameron a laissé planer le mystère autour du projet.

En outre, Mercedes-Benz a profité de l’évènement pour distiller d’autres annonces plus concrètes. Parmi les plus significatives, on notera la sortie de dix véhicules électriques par an d’ici les trois prochaines années. De quoi faire trembler Tesla ?