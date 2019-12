Ces bouteilles Coca-Cola Star Wars vont devenir collector !

Dans dix jours exactement sortira en salle le dernier opus de Star Wars. Pour les fans, l’attente devient insoutenable pour voir le dernier épisode de la saga Skywalker arriver. Pour rappel, le film s’appellera « L’Ascension de Skywalker ».

Insoutenable, cette attente est pourtant rythmée par de nombreux coups de communication de la part de LucasFilm, la production à l’origine film. On pense notamment à Porsche, qui s’est associé avec Star Wars pour concevoir un vaisseau spatial, qui sera lui-même dévoilé le 20 décembre prochain.

Mais le partenariat annoncé ce jour par Coca-Cola a de quoi en intéresser plus d’un : la marque de boisson gazeuse a conçu une bouteille collector, qui arbore un sabre laser lumineux sur son étiquette. Deux versions sont disponibles : l’une avec le sabre bleu de Rey (apparue pour la première fois dans l’épisode VII), et l’autre avec Kylo Ren et son sabre rouge (apparu pour la première fois dans le film « Le réveil de la Force »).

Une bouteille collector Coca spéciale Star Wars

Dans un spot publicitaire, on peut y voir les nouvelles bouteilles Coca spécialement conçues pour la sortie du prochain Star Wars. Selon la compagnie Coca-Cola, les sabres sont éclairés grâce à des écrans OLED, et ces derniers sont garantis pour une durée de vie de 500 allumages, grâce à une petite batterie incrustée.

Il est certain que chaque exemplaire deviendra collector, d’autant plus que The Coca Cola Compagny a dit que seulement 8 000 bouteilles seront disponibles. Mais pour les fans européens, un petit inconvénient est à noter : ces bouteilles ne seront lancées qu’à Singapour. On imagine que le stock s’écoulera très vite, et que les exemplaires continueront par la suite à s’échanger sur les plateformes de commerce en ligne.

Si vous êtes déçus, garder en tête que Star Wars : l’Ascension de Skywalker arrive sur les écrans dans seulement 10 jours et qu’au final, c’est bien la seule chose que tous les fans attendent. Espérons toutefois que le script du film ne soit pas rendu public plus tôt. Pour rappel, ce dernier a été volé il y a deux semaines, puis tenté d’être vendu sur eBay.