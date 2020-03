Cet homme reçoit du papier toilette… par drone

Aujourd’hui, près de 3 milliards d’humains sur la planète sont en confinement afin de lutter au maximum contre la propagation du COVID-19. Seuls quelques pays comme le Brésil restent de marbre devant cette menace réelle en refusant de confiner sa population.

Cette période inédite à si grande échelle pousse les habitants du monde entier à changer leurs habitudes et certains débordent de créativité. À San Francisco, les rues sont désertes comme dans la plupart des grandes villes de la planète. Pourtant, les habitants de la ville californienne ont pu voir passer dans la rue un drone qui effectuait une livraison surprenante.

When you need that t.p. but Amazon is out, and you’re not supposed to leave your house; tech San Francisco doesn’t fail. Thank you @chenosaurus for the speedy cross city delivery- I owe you one 🧻 pic.twitter.com/Y4OZzoyCWH

— Ian Chan (@chanian) March 25, 2020