Cette appli a été signalée par un hôpital suédois après 37 grossesses non-désirées

Un problème d’algorithme ?

On peut faire beaucoup de choses avec un smartphone. Et pour les femmes, il y a maintenant un nombre assez élevé d’applications qui permettent de savoir quand on peut tomber enceinte, que ce soit sur Android ou sur iOS.

Cependant, en Suède, l’une de ces applications est suspectée d’avoir provoqué au moins 37 grossesses non-désirées. Celle-ci est baptisée Natural Cycles et selon un article de l’édition nordique de Business Insider, elle compterait plus de 600 000 utilisateurs. Comme l’explique ce dernier, Natural Cycles demande aux utilisatrices de relever leurs températures tous les matins, puis détermine la probabilité de grossesse en utilisant un algorithme.

Choosing a contraceptive is about finding what is right for you and with Natural Cycles you have another option to choose from. #wcd2017 pic.twitter.com/czhlQdDMoS — Natural Cycles (@NaturalCycles) September 26, 2017

En 2017, son approbation en tant que méthode contraceptive par les autorités médicales suédoises avait été très médiatisée. Mais aujourd’hui, un hôpital de Stockholm a signalé aux autorité 37 demandes d’avortement depuis septembre par des personnes qui ont utilisé cette application.

L’application serai-t-elle inefficace ? « C’est une nouvelle méthode et nous voyons un certain nombre de grossesses non désirées, et donc nous rapportons maintenant cela à l’Agence des produits médicaux », a expliqué Carina Montin, employée de l’hôpital, à un média suédois.

Selon elle, pour que l’application fonctionne normalement, il faut que l’utilisatrice suive les instructions à la lettre et ait un cycle menstruel régulier. « Peut-être que les jeunes devraient utiliser une contraception plus sûre », ajoute-t-elle.

Pourtant, Natural Cycles revendique une efficacité de 99 % dans de bonnes conditions. Une étude a également révélé que cette application serait plus efficace que les pilules contraceptives.

D’autre part, l’application entend s’étendre aux Etats-Unis et l’entreprise qui édite celle-ci aurait récemment levé 30 millions de dollars, justement pour conquérir le marché américain. Cette mauvaise publicité pourrait affecter son projet d’expansion internationale.