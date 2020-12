Cette application pour méditer continue de grossir et de se divertir

Elle avait fait de son « premier acte » une application de méditation. Avec la situation sanitaire et la santé mentale de tous, elle profite d’une croissance accrue pour lever 75 millions de dollars. « Calm », la célèbre application aux 100 millions de téléchargement, est rentable depuis 2016. Cette semaine, elle a retenu l’attention de Golman Sachs et de Marc Benioff, le PDG de Salesforce.

Calm, vers une plateforme globale

Calm fait partie de ces applications à avoir grandement profité de la situation actuelle, et malgré un format qui semblait limité par le passé, son déploiement vers l’ensemble des outils de bien-être pour la santé mentale laisse imaginer des pistes de développement très nombreuses.

Déjà à l’heure actuelle, Calm propose bien plus qu’une liste de piste de méditations guidées. Elle compte s’installer dans le quotidien de ses utilisateurs (ils sont quatre millions à avoir souscrit à un abonnement payant) en proposant une série de « sleep stories », des podcasts pour s’endormir la nuit, aux 290 millions d’écoutes. Musiques et bruits de la nature viennent s’ajouter à la proposition, tout comme des séances de yoga, pour réveiller son corps et son esprit le matin.

En ouvrant ses horizons, Calm tend à devenir une plateforme globale sur les fonctionnalités et programmes de bien-être. « Si la méditation était l’acte I, et si les histoires de sommeil de l’acte II ont fait tripler l’engagement, je suis très excitée pour l’acte III » déclarait Nicole Quinn, un partenaire de Lightspeed qui a dirigé le dernier tour de table. Une nouvelle période dans laquelle l’entreprise a déjà commencé à sortir du 100 % numérique pour éditer un premier livre et des accessoires.

Pour continuer à grossir, le cycle de financement de 75 millions de dollars sera l’occasion de racheter des programmes déjà existant chez d’autres entreprises et faire des partenariats. Michael Acton Smith, le co-fondateur de Calm et co-PDG, rapportait à Bloomberg : « Nous sommes intéressés par les acquisitions d’autres entreprises et par la croissance de Calm par le biais de fusions et acquisitions ». Pour en juger sa renommée, des artistes musicaux comme Moby ont accepté de se tourner vers Calm pour annoncer leur nouvel album en exclusivité.

Année exceptionnelle

L’application Calm a beau avoir atteint l’équilibre dès 2016, c’est en 2020 que sa valorisation a doublé, passant d’un à deux milliards de dollars. Depuis son lancement en 2012, l’application n’a embauché que cinquante salariés. Or, ses téléchargements quotidiens ont doublé. « Détail » très important pour son modèle économique : le nombre de minutes d’écoutes a dépassé le milliard cette année, en croissance de 100 %.

En confinement et avec un futur toujours très instable, la santé mentale n’a jamais autant été prise au sérieux. Chacun d’entre nous remarquent et attachent de l’importance à l’épreuve d’une situation pas forcément précaire mais où l’esprit ne suit pas. Calm a répondu à une demande en plein boom (l’application possède une traduction française) et des entreprises commencent à s’abonner au service pour offrir ce petit soutien à leurs employés. American Express, l’émetteur américain de cartes bancaires, a lui aussi intégré l’offre pour ses utilisateurs.