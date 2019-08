Cette batterie de voiture électrique se recharge en même pas 10 minutes !

Alors que le secteur de l’automobile électrique se développe de jour, et devient presque une normalité, une problématique tracasse encore les conducteurs : la rapidité de recharge de la batterie. Si les plus petits modèles peuvent être rechargés en moins d’une heure, les plus gourmands demandent plus de temps. Heureusement, des chercheurs mettent en oeuvre leur savoir pour accélérer ce processus.

Une startup en lien avec l’Université de Cambridge revendique l’existence d’une batterie fonctionnelle capable d’être rechargée en seulement 6 minutes. Echion Technologies, une startup fondée par Jean De La Verpillière lors de son doctorat en nanoscience, n’est pas la première à présenter de tels résultats. Seulement, Echion Technologies se dit capable de commercialiser cette batterie dès l’année prochaine.

Le secret réside dans une poudre

Jean De La Verpillière explique avoir créé une sorte de poudre qui remplace le graphite présent dans les cellules de la batterie Lithium-ion. Cette poudre possède des capacités permettant d’accélérer le processus de rechargement de manière significative. Dans une interview pour Cambridge Independent, M. De La Verpillière affirme : « Les poudres sont le composant central d’une batterie au lithium. Il s’agit d’un nouveau type de poudre qui vous permet de recharger en six minutes, et non en 45 minutes. » Il s’amuse à comparer ce temps de chargement record à celui que l’on mettait initialement pour faire le plein à la pompe à essence.

Afin de prouver la fiabilité de ce projet, Echion Technologies confirme être en possession d’un prototype qui a reçu des investissements de Newable Private Investing, mais également de Cambridge Enterprise. La startup semble avoir pensé à tout. Pour commercialiser ces batteries, il faut être capable d’assurer une production soutenue. Pour ce faire, Jean De La Verpillière déclare : « Nous travaillons à la mise au point de méthodes de fabrication de poudres à grande échelle qui permettraient de produire facilement 1 000 tonnes en usines. »

Habituellement, il est compliqué pour les jeunes pousses de convaincre les fabricants de batteries déjà établis sur le marché d’utiliser une nouvelle chimie. Pourtant, Echion Technologies semble plutôt confiant, car sa poudre devrait être facilement intégrable dans une chaîne de production existante.

Sur leur site web, Echion Technologies prétend déjà travailler avec des usines de production et confirme sa volonté de s’inviter sur le marché dès le début d’année prochaine.