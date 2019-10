Cette fonctionnalité d’Opera peut accélérer la vitesse de chargement de 76 %

À l’instar de Mozilla Firefox, qui bloque les cookies et les traceurs de suivi par défaut, Opera essaie également d’attirer les internautes soucieux de la protection de leurs vies privées. Aujourd’hui, l’entreprise lance une nouvelle fonctionnalité qui va plaire à ces utilisateurs : une fonctionnalité qui bloque les traceurs. Celle-ci est disponible sur la version 64 du navigateur pour les ordinateurs.

« Nous vous présentons aujourd’hui un bloqueur de suivi, une fonctionnalité utile que vous pouvez activer dans le menu EasySetup et dans les paramètres du navigateur. En plus du bloqueur de publicités intégré d’Opera, le bloqueur de suivi accélère votre navigation tout en augmentant votre niveau de confidentialité. Une fois activées, ces deux fonctionnalités peuvent être désactivées pour des sites Web individuels, par exemple lorsqu’un éditeur vous le demande afin d’accéder à leur contenu », lit-on dans un billet de blog.

Plus de confidentialité et des pages qui se chargent plus rapidement

Cette nouvelle fonctionnalité utilise la liste d’EasyPrivacy. Si celle-ci est activée, le navigateur détecte les scripts de suivi qui figurent sur cette liste, et bloque ces scripts.

En intégrant un VPN, un bloqueur de publicités, et maintenant un bloqueur de scripts de suivi sur son navigateur, Opera espère être considéré comme un navigateur respectueux de la vie privée des internautes. Mais en plus de protéger ces derniers contre les traceurs utilisés pour cibler les publicités, le bloqueur de pubs et le bloqueur de traceurs accélèrent aussi le chargement des pages.

D’après l’entreprise, si vous activez le bloqueur de traceurs, Opera peut accélérer la vitesse de chargement de 20 %.

Et si vous activez le bloqueur de traceurs ainsi que le bloqueur de publicités, il est possible d’observer un gain de 76 %.

Cependant, si vous voulez quand même rester sur Google Chrome (pour des raisons pratiques), découvrez comment configurer ce navigateur pour bloquer les cookies tiers.