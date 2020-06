Cette IA transforme de simples croquis en photos très réalistes

Une équipe de chercheurs de l’Académie chinoise des sciences a conçu un programme basé sur l’apprentissage automatique, capable créer un portrait photo extrêmement réaliste. Cette IA se nomme DeepFaceDrawing et se contente de quelques coups de crayon représentant la bouche, les yeux, le nez pour faire apparaître le visage d’une très belle jeune femme.

Le fonctionnement de cette IA est basé sur un système de probabilités. Ainsi le logiciel identifie et analyse chaque partie de l’esquisse de manière indépendante. Elle distingue bien les différents éléments du visage représentés sur le dessin tels que les yeux, les lèvres, le nez, les cheveux et la forme du visage et les analyse un par un.

Puis de façon harmonieuse, le logiciel va les réunir pour former un résultat homogène et agréable à regarder. Pour ce faire, une gigantesque base de données sert de référence en utilisant une logique de probabilité.

« Contrairement aux solutions existantes, nécessitant des esquisses professionnelles, notre méthode utilise essentiellement des croquis […] et est ainsi capable de produire des images de visage de haute qualité même à partir de croquis à main levée grossiers ou même incomplets. » déclarent les chercheurs de l’Académie chinoise des sciences. Ainsi les utilisateurs novices en matière de dessin pourront trouver ce logiciel particulièrement utile et efficace pour créer des images de qualité.

Il convient de préciser que ce n’est pas le premier logiciel qui crée des clichés à partir de simples dessins. On peut notamment citer NVIDIA qui réussit à produire des photos de paysages très réalistes en se basant là aussi sur de simples esquisses.

Plusieurs domaines d’application possibles

Cette IA pourrait avoir des applications dans plusieurs domaines. En premier lieu, on pense évidemment à la police qui sur la base de portraits-robots pourrait les transformer facilement en photo et ainsi publier des avis de recherche beaucoup plus efficaces. Les domaines du cinéma et du jeu vidéo sont également des secteurs où l’on peut évidemment envisager l’utilité d’un tel outil pour aider dans le travail créatif.

Attention toutefois à l’utilisation qui pourrait en être faite par des personnes malintentionnées qui auraient la possiblité de concevoir de fausses photos et ainsi se créer des identités fictives pour faire des arnaques ou bien créer des faux profils au service d’une désinformation de masse.