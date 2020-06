Cette maison flottante a été fabriquée en moins de 48h

Comme on a pu s’en rendre pendant la pénurie de masques, l’impression 3D peut être d’une aide précieuse. Grâce à cette technologie, certains ont pu concevoir des visières de protection ou encore des plaques en plastique bien utiles dans les commerces. Par ailleurs, les Hôpitaux de Paris ont investi dans de nombreuses imprimantes 3D pour fabriquer des pièces utiles à la construction de respirateurs.

Mais les imprimantes 3D ne sont pas seulement conçues pour fabriquer des pièces de petite taille. Il existe des machines de toutes tailles capables de concevoir n’importe quels objets, et même de véritables habitations.

Justement, en République tchèque, le projet Prvok va concevoir la première maison flottante à partir d’une imprimante 3D. En plus de pouvoir voguer sur l’eau, cette maison peut également être posée sur terre, mais son véritable argument de vente est sa rapidité de construction. En effet, il ne faut que 48h pour que cette maison sorte de terre… ou de l’eau. Par ailleurs, cette technique permet d’économiser près de 50% des coûts habituellement nécessaires pour bâtir une habitation conventionnelle.

Le projet Prvok est né du partenariat entre Michal Trpak et le groupe Erste. Ce projet espère « changer à jamais l’industrie de la construction » en rendant les coûts de construction plus faibles, tout en permettant d’éviter de gaspiller des matières premières par rapport aux méthodes traditionnelles.

Il y a quelques mois, nous évoquions le projet de l’ONG ÉCHALE, qui a pour objectif de construire un village entier grâce à l’impression 3D dans l’état de Tabasco, au Mexique. Dans ce cas c’est le modèle d’imprimante 3D Vulcan II qui permet de construire une habitation en 24h. En toute honnêteté ces habitations sont très accueillantes et permettent à des familles en dessous du seuil de pauvreté de profiter d’un foyer chaleureux. Pour le moment, ce projet a permis la construction de plus de 2 700 maisons pour plus de 15 000 personnes en Bolivie, à Haïti, au Salvador et au Mexique.