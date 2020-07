Cette nuit est la meilleure de l’été pour regarder les étoiles

La saison est parfaite pour observer le ciel, et les pluies d’étoiles filantes seront visibles depuis les quatre coins du globe cet été. Ce soir, ce seront les Delta Aquarides du Sud qui traverseront notre atmosphère. Facilement visible depuis l’hexagone, les plus chanceux restent les personnes habitant l’hémisphère Sud, les étoiles passeront plus hautes dans le ciel, elles seront donc plus faciles à distinguer. En métropole les conditions devraient être idéales pour observer le ciel cette nuit.

Avec un beau ciel dégagé, mais surtout une lune très discrète, une centaine d’étoiles filantes devraient se succéder cette nuit et livrer leur plus beau spectacle. Si le phénomène est très beau à voir, il n’est pas exceptionnel et les prochains jours devraient, eux aussi, être chargés en phénomènes spatiaux.

Comment réussir son observation ?

L’avantage majeur d’une pluie d’étoiles filantes vis-à-vis de beaucoup d’autres phénomènes spatiaux, c’est qu’elle ne demande aucun matériel. L’ensemble peut être observé à l’œil nu et la meilleure solution est sans doute de s’allonger en fixant le ciel. L’idéal serait de n’avoir aucun nuage sur sa route qui puisse gâcher le spectacle.

Autre point très important, les étoiles filantes vont apparaître dans le ciel depuis la constellation du Verseau, leur nom fait d’ailleurs référence à l’étoile delta Aquarii dont elles semblent venir. Ainsi il faudra avoir le ciel le plus noir possible à l’horizon sud-est. La pollution lumineuse risque d’être votre pire ennemi dans ce genre d’observation, il faudra donc penser à s’éloigner des villes et des sources de lumière artificielle.

Dès la nuit tombée, les premières étoiles filantes devraient faire leur apparition dans le ciel, mais ce n’est réellement que quelques heures avant le lever du soleil que le spectacle sera le plus beau. Il est donc conseillé d’observer cette pluie d’étoiles vers trois ou quatre heures du matin.

D’où viennent ces étoiles ?

Les étoiles filantes qui seront visibles ce soir sont les Delta Aquarides du Sud. Bien connues des astronomes, elles passent de manière annuelle au-dessus de nos têtes, à une vitesse d’environ 41 kilomètres par seconde. Elles proviennent de débris d’une comète, dont la Terre se rapproche chaque année au cours de son tour autour du Soleil.

Cette année précisément, ce serait la comète 96P Machholz qui serait à l’origine de cette pluie. Généralement, les météorites se consument à leur entrée dans l’atmosphère, entre 85 et 120 kilomètres au-dessus de nos têtes, leur donnant cette queue lumineuse, bien reconnaissable, que nous appelons simplement, étoile filante.

Les nuits des étoiles

Si vous ne pouvez pas assister à la pluie d’étoiles filantes cette nuit, rien n’est encore perdu. Les Delta Aquarides vont laisser leur place début août aux Perséides, un événement plus connu, qui devrait atteindre son apogée dans la nuit du 12 ou 13 août. À cette occasion, des nuits des étoiles sont organisées un peu partout en France les 7,8 et 9 août prochain, pour faire découvrir le ciel au grand public.