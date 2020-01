Cette start-up veut planter un milliard d’arbres à l’aide de drones

Lutter contre la déforestation en utilisant des drones. C’est le projet surprenant de la start-up canadienne Flash Forest qui veut utiliser des aéronefs sans pilote pour résoudre ce problème écologique majeur.

Concrètement, la société entend planter un milliard d’arbres d’ici 2030 grâce à ses drones spécialisés. Un objectif très difficile à atteindre avec les techniques de plantation actuelle mais qui serait tout à fait envisageable en ayant recours à cette technologie. Leur méthode serait ainsi dix fois plus rapide et 20 % moins chère que pour les plantations d’arbres classiques.

Un Kickstarter pour financer l’opération

Interrogé par Digital Trends, Cameron Jones, cofondateur de Flash Forest est revenu sur cette ambition :

« Nous utilisons des drones pour planter des arbres, car il s’agit d’une solution rapide et évolutive pour faire face à la déforestation et au changement climatique. Nous sommes actuellement en mesure de planter nos gousses de graines pré-germées à raison d’un par seconde, et nous prévoyons pouvoir planter jusqu’à 20 000 gousses par drone par jour. » La société espère bien « avoir un impact significatif et mesurable sur le changement climatique au cours de la prochaine décennie. »

Il y a cependant une limite principale à ce projet qui est d’ordre financière. Il faut en effet être en mesure de produire suffisamment de graines et s’équiper en conséquence. L’équipe a donc lancé un Kickstarter pour financer au mieux cette opération. Cela fonctionne extrêmement bien puisqu’à une semaine de la fin, l’entreprise a récolté plus de 50 000 euros pour un objectif initial de seulement 6902 euros.

Il faut dire que la campagne est très attrayante et bien menée. On peut ainsi décider de planter un arbre pour moins d’un euro ou 2000 pour environ 1400 euros. Ces packs sont par ailleurs assortis de souvenirs et de goodies. Il reste à espérer que ce projet sera mené à son terme et soit couronné de succès.