Cette startup qui permet de rendre autonome n’importe quelle voiture prend son envol

Wayve est une jeune pousse britannique qui travaille sur des moyens d’amener l’intelligence artificielle à la mobilité. Cette dernière vient de boucler un second tour de table à 20 millions de dollars qui lui permet de lancer une flotte de voitures électriques autonomes dans le centre de Londres. Les véhicules autonomes restent la première préoccupation de cette entreprise.

Le choix de Wayve est très clair, la startup prône le learning machine et l’intelligence artificielle, plutôt que d’utiliser des capteurs et d’autres commandes codées manuellement. Son CEO, Amar Shah, explique : « La puissance de calcul et les données ne cessant de croître, les approches basées sur l’apprentissage deviendront plus inévitables, en particulier pour la robotique mobile. Le cerveau humain a évolué depuis des millions d’années, les ordinateurs n’ont eu que quelques décennies, mais ils se rattrapent rapidement. »

Avec cette vision de la mobilité autonome, Wayve pourrait permettre aux voitures de mieux circuler sur des routes peu familières et difficiles. On a pu le voir au printemps dernier, Wayve a mis à l’essai une voiture autonome sur des routes qu’elle n’avait jamais empruntées auparavant. Son parcours a été guidé par des caméras, une carte routière en 2D, et surtout une intelligence artificielle développée par la startup.

Suranga Chandratillake, associée chez Balderton Capital, l’un des investisseurs de cette levée de fonds, a déclaré : « L’humain moyen apprend à conduire en 50 heures. Une fois que nous avons appris, nous sommes capables de conduire sur les routes du monde entier malgré des lois de circulation et un contexte culturel très différents. La technologie de conduite automobile de Wayve est la plus proche de cette approche humaine de l’apprentissage. Le grand avantage de résoudre le problème de cette façon est qu’il est robuste face à une opportunité mondiale. »

Wayve s’apprête donc à tester sa technologie dans l’une des villes les plus dynamiques au monde : Londres. Pour le moment, aucune date n’a été dévoilée, mais très rapidement des véhicules équipés de la technologie développée par Wayve vont effectuer des tests dans la capitale anglaise. Wayve se présente désormais comme un véritable concurrent pour des entreprises comme Waymo, Uber, ou encore Toyota qui fait d’énormes progrès au Japon en espérant montrer ses véhicules à la Terre entière pour les Jeux olympiques.