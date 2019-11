En Chine, de nouvelles mesures (très strictes) pour éviter l’addiction aux jeux vidéo

Si la Chine était déjà réputée pour être sévère vis-à-vis des jeux vidéo, le pays limite de nouveau leur usage afin d’éviter la dépendance des plus jeunes. L’empire du Milieu prend donc la décision d’imposer un couvre-feu à tous les mineurs de moins de 18 ans.

Désormais, les plus jeunes ne pourront plus accéder aux jeux vidéo à partir de 22 heures, et ce jusqu’à 8 heures du matin. Durant la semaines, ceux-ci sont également limités à 90 minutes par jour, contre 3 heures le week-end.

Les dépenses pour les jeux vidéo sont également limitées pour les jeunes joueurs, qui n’ont pas le droit de dépenser plus de 26 euros (pour les mineurs entre 8 et 16 ans) ou 51 euros (entre 16 et 18 ans). Cette règle vient également d’entrer en vigueur.

Un porte-parole anonyme a déclaré que ces règles devaient être suivies par les plateformes en ligne et les éditeurs afin de faire office de « guide » pour les parents.

Les jeux vidéo dans la ligne de mire de Pékin

Les mineurs sont aussi dans l’obligation de s’inscrire sous leur véritable identité pour accéder à un jeu vidéo en ligne. Leur date de naissance doit obligatoirement être renseignée. Ceux qui s’inscriront avec une fausse identité s’exposent à des amendes.

Rappelons que ce n’est pas les premières mesures de ce type prises par la Chine. Jusqu’ici, le pays s’était toutefois plutôt attaqué aux contenus des jeux vidéo. En avril dernier, Pékin a largement durci son dispositif d’approbation des jeux sur le territoire. Depuis cette date, le sang, les cadavres et les jeux d’argent n’ont plus le doit d’apparaître à l’écran.

Ces mêmes règles avaient mené le chinois Tencent à dévoiler une version adaptée et censurée de PUBG. Plus soft que le jeu initial, Game for Peace se veut aussi plus patriotique et vise à « rendant hommage aux militaires chinois ».En 72 heures à peine, le jeu a rapporté plus de 14 millions de dollars à la société chinoise.