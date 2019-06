La Chine à l’origine d’une puissante cyberattaque lancée contre Telegram ?

Si Telegram a eu plusieurs différends avec la Russie depuis sa création, l’application de messagerie serait actuellement visée par la Chine. En effet, cette dernière serait l’origine de plusieurs attaques DDoS dont l’objectif était de rendre le service inaccessible à de nombreux utilisateurs.

En effet, le patron de Telegram, Pavel Durov a indiqué que l’application était visée par une lourde attaque DDoS (une attaque par déni de service) dans la soirée de mercredi soir. Pour rappel, ce type d’attaque informatique vise à submerger un service de connexions afin que celui-ci ne puisse plus réagir et devienne inaccessible aux utilisateurs souhaitant l’utiliser.

Pour expliquer la nature de l’attaque, Telegram a indiqué : « Imaginez qu’une armée de lemmings saute la file d’attente devant vous chez McDonald’s –et que chacun commande un whopper [un burger de Burger King, concurrent direct de McDonald’s, NDLR] Le serveur est occupé à expliquer aux lemmings qu’ils sont au mauvais endroit, mais ils sont si nombreux que le serveur ne peut même pas vous voir pour prendre une commande ».

Durov a expliqué que la majorité des botnets ayant contribué à la cyberattaque possédaient des adresses IP provenant majoritairement de Chine. Sur Twitter, le fondateur de Telegram a également ajouté : « Adresses IP provenant principalement de Chine. Historiquement, toutes les DDoS de la taille d’un acteur étatique (200-400 Gb/s) que nous avons connus ont coïncidé dans le temps avec des manifestations à Hong Kong (coordonnées sur Telegram). Cette affaire n’a pas fait exception à la règle ».

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.

— Pavel Durov (@durov) June 12, 2019