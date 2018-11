La NASA veut faire marcher des Hommes sur Mars dans environ 25 ans

Après s’être posée sur la Lune en 1969, la NASA espère bien réitérer l’expérience avec Mars dans quelques années. Néanmoins, l’agence estime qu’il faudra « au moins 25 ans » pour résoudre tous les problèmes techniques qui l’empêchent actuellement d’envoyer une fusée remplie d’humains sur la planète rouge.

Spoke @PressClubDC on the « Becoming Martians » panel this morning. Great panel with Dave Hodes, Janet Ivey @JanetsPlanet, Jim Garvin, and Rick Davis. Thx to Nat’l Press Club for invitation. We will reach Mars–after learning at moon and asteroids. https://t.co/UPqMUJfylS pic.twitter.com/RskDTpdBdG

— Tom Jones (@TomJones_astro) 13 novembre 2018