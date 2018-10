Chine : une usine de robots qui construisent des robots

Un investissement massif en Chine

Les robots vont faire disparaître certains emplois, c’est désormais une chose acquise et qu’il faut accepter. Pour certains boulots, ils sont tout simplement meilleurs, mieux équipés, plus efficaces que l’être humain. C’est ce qu’a pu démontrer Uniqlo en remplacant les humains par des robots dans ses entrepôts. L’idée générale est en revanche que d’autres emplois, avec une valeur ajoutée supérieure vont apparaître à la place. Il semblerait que l’on puisse déjà retirer les fabricants de robots de cette liste. Dans le pire des cas, comme pour Amazon on pourra garder des travaux en collaboration.

L’entreprise suisse ABB vient de nous en donner un exemple éclatant. Elle a investi 150 millions de dollars pour construire une usine de fabrication de robots particulièrement avancée à Shanghai en Chine. Sa particularité ? Ce sont des robots qui vont construire les robots. Tout simplement.

L’entreprise de robots la plus avancée au monde

Pour ABB, ce n’est pas un projet anecdotique. En effet, il s’agit tout simplement de construire l’usine la plus avancée au monde. Elle utilisera le robot YuMi, déjà utilisé pour diriger un orchestre, pour construire des petites pièces, faire des avions en papier, réaliser un Rubik Cube, etc. Mais ce ne sera qu’une toute petite partie de la chaîne d’assemblage qui devrait mettre à profit de nombreuses autres machines.

L’entreprise fera de la construction mais aussi de la recherche dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle. A terme, l’idée est de pouvoir construire des robots domestiques et industriels toujours plus variés pour le marché chinois. On en trouve déjà pour la maison, la construction automobile ou encore l’électronique. Après les États-Unis, c’est son second marché au monde. ABB semble décidé à voir très grand. On parle à terme d’un espace de 75.000 m² qui devrait ouvrir à l’horizon 2020. Du côté de l’emploi cela devrait aussi représenter une vraie évolution…

Source