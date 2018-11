Cinq années de PS4 : voici les meilleures ventes, les jeux les plus populaires…

Déjà cinq années de PlayStation 4

Alors que les rumeurs concernant la future PlayStation 5 se font de plus en plus insistantes, Sony célèbre actuellement les cinq ans de la PS4. Disponible depuis le 15 novembre 2013 aux Etats-Unis (et le 29 du même mois en Europe), la console vient ainsi de franchir le cap des 5 années d’existence. Pour l’occasion, Sony s’est fendu de quelques statistiques intéressantes, et lance même un nouveau bundle incluant sa PS4 et le jeu Black Ops IIII.

Ainsi, en cinq ans, la PS4 a trouvé sa place chez plus de 86 millions de joueurs dans le monde. Au total, ce sont près de 778 millions de jeux qui ont été vendus sur la console de Sony. Un énorme succès pour le groupe nippon qui est parvenu sur cette génération à distancer très largement Microsoft et sa Xbox One, alors que la Xbox 360 et la PS3 étaient (presque) à égalité sur la génération précédente.

Sony annonce également qu’outre la manette DualShock 4 noire (fournie de série avec la console), les joueurs PS4 jouent majoritairement avec une DualShock bleue et une DualShock rouge. Depuis son lancement fin 2013, la PS4 a également connu 11 mises à jour majeures, pour migrer de la version 1.01 à son lancement, au firmware 6.00 aujourd’hui. Côté rareté, Sony annonce que la récente PS4 Pro 500 Million Limited Edition est le modèle le plus difficile à dénicher… même si la PS4 20th Anniversary avait été produite à seulement 12 000 exemplaires (contre 50 000 pour la 500 Million Limited Edition).

Enfin, côté jeux, Sony dévoile également le Top 5 des titres les plus vendus sur PS4. Sans les donner dans l’ordre, Sony confirme que Call of Duty Black III et WWII figurent dans ce top 5, tout comme FIFA 17 et FIFA 18, sans oublier l’indispensable GTA V. En téléchargement, Black Ops III est une nouvelle fois très populaire, tout comme Destiny 2, mais aussi Just Cause 3 et Mafia III. Ces deux derniers ont été fournis « gratuitement » via le PS Plus, ce qui explique en partie leur bon classement. Reste à savoir maintenant si/quand la PS4 dépassera le cap des 100 millions de ventes.