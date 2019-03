Cinq trônes de Game of Thrones ont déjà été trouvés dans le monde

Décidément, voilà une excellente idée pour faire patienter les fans de Game of Thrones qui attendent la huitième et dernière saison, dont la diffusion est prévue pour le 14 avril. L’ultime saison comptera un total de six épisodes d’environ 90 minutes chacun. Mais même si la date de sortie se rapproche, HBO a décidé de faire patienter ses fans avec un petit (non) jeu qui se déroule sur une grande partie de la planète.

Game of Thrones joue avec ses fans

En conséquence, la chaîne de télévision a décidé de cacher six trônes de fer similaires à celui de Game of Thrones. Néanmoins, cinq de la totalité des sièges en question ont déjà été trouvés en quelques jours à peine. Les quatre premiers ont été découverts à Björkliden en Suède, à Beberibe au Brésil, Atienza en Espagne et à Puzzlewood en Angleterre. Respectivement, ils portent le nom de trône du Nord, trône de Valyria, trône de la Joie et rône de la Forêt.

Plus récemment, c’est le cinquième trône de Game of Thrones qui a été découvert à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, au Canada. Comme pour les autres, le compte Twitter dédié à la série avait partagé un indice en indiquant « Nous montons la garde pour toi », un vers qui fait partie de l’hymne national du pays concerné.

Les fans de Game of Thrones qui trouvent le précieux objet semblent gagner une imitation de la couronne des sept royaumes.

A true queen goes anywhere #ForTheThrone, even beyond the Wall. Birgit has staked her claim. #ThroneofIce https://t.co/G3iIU2Y2Rx pic.twitter.com/AYtvawLdJ3 — HBO Canada (@HBOCanada) 26 mars 2019

Pour faire la promotion du jeu de Game of Thrones, HBO a lancé un site web baptisé For the Throne, accompagnant les images d’une vue à 360 degrés qui montre l’objet caché dans son décor. Sur celui-ci, l’on peut aussi une collection d’objets dédiés exclusivement à la série.

