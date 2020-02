Citroën Ami : la voiture électrique sera disponible… à la Fnac !

Citroën abat sa nouvelle carte électrique

Descendante directe du concept Ami-One de 2019, cette nouvelle Citroën Ami est une « vraie » voiture électrique. Pour être tout à fait exact, il s’agit en réalité d’un quadricycle, une micro-citadine qui propose seulement 2 places à bords. La Citroën Ami affiche ainsi des dimensions très réduites, avec seulement 2,4m de longueur, pour 1,39m de largeur (et 1,52 de hauteur).

Un mini-voiture donc, doté de jantes 14″, qui promet non seulement une grande facilité de stationnement, mais aussi une maniabilité impeccable avec un braquage de 7,20m. A bord, l’ensemble reste relativement spacieux, avec divers rangements et de larges surfaces vitrées et un toit panoramique de série. Pour la petite anecdote, les vitres latérales s’ouvrent en basculant manuellement vers le haut, façon 2 CV.

On l’a dit, cette Citroën Ami se classe dans la famille des quadricycles légers. De ce fait, elle est accessible sans permis, et donc à partir de 14 ans. Selon Citroën : « Toutes les catégories d’âge peuvent être séduites par cet objet idéal pour les usages de courte durée, urbains et péri-urbains« . Côté moteur, on retrouve ici un bloc de 6 kW, permettant au bolide filer à la vitesse de… 45 km/h. La batterie affiche une capacité de 5,5 kWh, pour une autonomie de 70 km, et une recharge complète effectuée en 3 heures sur une prise domestique.

Disponible aussi… à la FNAC et chez Darty !

A noter que cette Ami sera évidemment visible dans certaines concessions Citroën… mais aussi dans les magasins FNAC et Darty ! Il sera d’ailleurs possible de bénéficier d’un service de livraison à domicile si on le souhaite. En ce qui concerne la prise de commande, tout se passera directement en ligne.

« En 100 ans, Citroën a toujours fait preuve d’innovation et de créativité pour démocratiser la liberté de mouvement. Cette année, Citroën apporte une nouvelle solution de mobilité urbaine accessible à tous : compacte, protectrice, 100% électrique, sans permis et abordable. Ami – 100% ëlectric se veut être une véritable rupture dans l’accès à la mobilité urbaine, une solution au plus près des nouveaux modes de consommation. Cette belle idée était il y a un an à peine un concept. Nous sommes fiers de la concrétiser aujourd’hui » explique Vincent Cobée, Directeur Général Citroën.

Une formule de location longue durée à 19,99 euros/mois ?

Cette nouvelle Citroën Ami sera disponible sur le marché dès ce mois de mars, avec diverses formules. Il sera en effet possible d’opter pour la location longue durée, avec des loyers à 19,99 €/mois, pendant 4 ans. Cela imposera de verser un apport initial de 2 644 euros. La Citroën Ami sera également disponible à la vente, à partir de 6 900 €, hors bonus de 900 euros.

Enfin, Citroën proposera également l’option « auto-partage », via le réseau de PSA Free2Move. La Citroën Ami pourra ainsi être utilisée à partir de 0,26 euro/minute, après un abonnement sans engagement proposé à 9,90 euros/mois. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de juin.