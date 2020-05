Citroën AMI, la voiture électrique et sans permis à 19,99€ par mois

Anticonformisme, c’est le mot qu’a choisi le constructeur français pour dévoiler son tout nouveau modèle 100% électrique : la Citroën AMI. Ce modèle est unique sur plusieurs aspects – que ce soit le design, sa cible et sa méthode de commercialisation.

Si vous voulez découvrir cette voiture électrique à 19,99€ par mois, c’est ici :

Découvrir la Citroën AMI

Citroën AMI : l’électrique citadin par excellence

La Citroën AMI a été pensée pour les déplacements urbains. Son format de 2,41 mètres de longueur et 1,52 mètre de hauteur lui permet de se glisser dans les places de parking les plus étroites. Même si c’est l’une des voitures les plus compactes du marché, elle permet tout de même d’accueillir deux passagers, ce qui est plutôt pratique pour les familles.

Entièrement électrique, la Citroën AMI embarque une batterie de 6 kW et bénéficie d’une autonomie de 75 kilomètres. Son moteur de 8 ch propose une vitesse maximale de 45 km/h – elle est donc vraiment taillée pour la route en ville. Niveau recharge, une simple prise 220 volts permet de remplir l’intégralité de la charge en 3 heures, et vous pouvez également utiliser les bornes de recharges publiques.

La Citroën AMI n’a pas de coffre à proprement parler mais deux emplacements situés derrière les sièges permettent de ranger ses affaires. Le siège passager permet aussi de poser un sac de voyage si besoin. Tout est optimisé dans la Citroën AMI pour que le confort soit de la partie et les portes s’ouvrent de manière opposée, ce qui est assez rare sur le marché.

Où acheter la Citroën AMI, à quel prix ?

L’autre particularité de AMI, c’est son mode de commercialisation. Le groupe PSA a signé un partenariat avec Fnac-Darty pour la commercialisation du véhicule sur les sites marchands de la marque. Ce modèle est particulièrement abordable, et vous pouvez choisir entre l’achat immédiat ou la location sur une durée de 48 mois. Après la configuration, vous pouvez faire livrer votre Citroën AMI directement chez vous ou dans un point de retrait.

Déclinée en 5 finitions, la Citroën AMI est disponible à partir de 6 900€. Elle vise une cible très large et citadine qui va de l’étudiant à la famille qui nécessite une seconde voiture pour les déplacements intra-urbains. Elle donne aussi droit au bonus écologique quadri-cycles de 900€.

Voir les configurations

Elle est aussi disponible en location longue durée (sur 48 mois) au tarif très agressif de 19,99€ par mois, après un premier loyer de 3 541€. C’est moins cher que la carte de transport en commun des grandes villes et l’investissement est largement rentabilisé à long terme.

Une voiture familiale et connectée

Autre point différenciant de la Citroën AMI : elle ne nécessite pas d’avoir un permis de conduire. Autrement dit, elle est accessible à partir de 14 ans, sous condition d’avoir son BSR (ou son permis AM).

La connectivité est au coeur de la Citroën AMI. Sur le tableau de bord, un emplacement est dédié à l’accueil de smartphone. C’est son écran qui devient l’écran de bord pour les applications comme le GPS ou la musique. La voiture est aussi connectée et l’application My Citroën vous permet d’accéder à plusieurs informations dont l’autonomie, et l’état de la charge en cours.