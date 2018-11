Le cofondateur d’Apple pense que Steve Jobs serait content de l’entreprise aujourd’hui

Il y a quelques jours, le cofondateur d’Apple a accordé une interview à CNBC dans laquelle il a évoqué l’entreprise qu’il a contribué à faire grandir. De fait, celui-ci a déclaré que Steve Jobs serait « très heureux de l’entreprise aujourd’hui et de son souci de l’utilisateur final et de faire passer les gens avant la technologie. Steve [Jobs] a toujours agi comme ça. Les utilisateurs devraient être plus importants que la technologie elle-même ».

Apple innove, les autres non, selon le cofondateur

Plus globalement, il a répondu à des questions portant sur le futur de l’entreprise, répondant du même coup à certains détracteurs qui sont convaincus que les meilleurs jours de la compagnie sont déjà derrière elle, au même titre que sa capacité à innover. À cette question, il a indiqué : « Je l’ai entendu auparavant […] Vous avez peur de quoi ? Que l’entreprise coule ? Ils l’ont dit une fois et ils ont eu tort. Vous devez juger une société selon ses ressources ». Steve Wozniak a ajouté qu’Apple se penchait actuellement sur la création de plusieurs produits, un point qui devrait rassurer ceux qui apprécient la marque.

Les questions se sont également orientées vers l’innovation, ce qui a permis à Wozniak d’adresser un petit tacle à son concurrent Samsung, numéro un du marché mondial de la vente de smartphones. En effet, le cofondateur a déclaré que le Samsung Galaxy proposait des « fonctionnalités sympas », mais que ces dernières n’étaient « pas des innovations. Les vraies innovations sont celles qui changent nos vies ». En comparaison, il a indiqué qu’Apple proposait de réelles innovations à l’exemple de sa technologie Apple Pay. Il affirme : « Toutes les autres compagnies de téléphone ont dû venir et copier Apple. Apple a été le premier à proposer un système facile à payer. N’allumez même pas votre téléphone, ne le déverrouillez pas, ne trouvez pas d’application, ne tapez pas le numéro de votre carte de crédit. Il suffit de tenir votre téléphone au-dessus de l’appareil et de mettre votre doigt dessus pour vous identifier ».

