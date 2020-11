Coinbase fait défaut, alors que Bitcoin connaît une importante correction

La connexion, le chat noir des plateformes de trading en ligne. Ce jeudi, alors que Bitcoin plongeait de 13 % et revenant à son niveau du 16 novembre, Coinbase s’est mis à dos de nombreux utilisateurs de sa plateforme d’achat et de stockage de crypto-monnaies.

En cause, des problèmes de latence sur le site qui ont conduit de nombreux clients à faire part de leur mésaventure sur Twitter, au moment où les cours des différents jetons numériques plongeaient dans leur ensemble (Bitcoin, mais aussi Ether, Ripple et Stellar).

En substance, le défaut de connexion a conduit des transactions à prendre du retard, voire être totalement loupées. Malheureusement, le problème touchait les utilisateurs d’un compte Pro, encore plus susceptibles d’être impactés par un décalage dans leurs opérations.

« La panne m’a empêché de soumettre un ordre d’achat limité qui aurait été exécuté lorsque le prix limite a été atteint. À ce moment-là, la commande a finalement été passée, mais j’en ai raté le prix souhaité » déclarait hier matin un utilisateur à l’agence Reuters.

Selon le support technique de la plateforme concurrente à Bitstamp, Coinbase aurait enregistré le problème technique aux alentours de 9h14 HE (14h14 à Paris), pour trouver une solution à 9h42 (14h42). Au même moment, Bitcoin venait d’atteindre son plus bas depuis minuit, à 16 495 $ et débutait un léger rebond. La veille, son ascension fulgurante l’avait amené à tutoyer son pic de décembre 2017, à 19 500 dollars US le bitcoin.

Mauvaise publicité

Pour Coinbase, l’incident de jeudi ne fut pas très discret et CNBC écrivait alors que sa direction n’avait pas souhaité faire de commentaire à son sujet. L’épisode arrive alors que les crypto-monnaies font les grands titres (Bitcoin a fait la une du Wall Street Journal, le 23 novembre, rapporte Cryptonews) et que le marché des plateformes d’échanges se prépare à accueillir un géant.

PayPal arrive en effet dans l’aventure et devrait concurrencer violemment Coinbase. Le lancement des crypto-monnaies sur le service de paiement est arrivé aux États-Unis, et sera déployé à d’autres pays (notamment en Europe) en début d’année prochaine.