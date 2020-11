Le Bitcoin est arrivé sur PayPal, secousse à venir en 2021 ?

PayPal vient de donner le feu vert aux échanges de crypto-monnaies sur son service. Les clients américains, les premiers concernés, peuvent désormais acheter, vendre et détenir des bitcoins, litecoin, ethereum et bitcoin cash.

L’annonce a été faite par la fintech en fin de semaine dernière, sur fond d’hypercroissance du cours du Bitcoin. Comme en décembre 2017, la crypto-monnaie s’échange à nouveau à plus de 14 000 dollars, et passait à nouveau le cap des 16 000 dollars jeudi soir.

La possibilité de toucher 346 millions d’utilisateurs et un réseau de 26 millions de commerçants a certainement contribué à la hausse du cours du Bitcoin. PayPal aura mis du temps avant de se lancer dans les échanges de jetons numériques, mais semble bien confiant désormais : au lieu de limiter le plafond d’achat à 10 000 $ par semaine comme il l’était initialement annoncé, les clients pourront aller jusqu’à 20 000 $.

Un tournant en 2021 pour les crypto-monnaies ?

En revanche, le déploiement à l’international prendra plus de temps. Il est attendu pour le début de l’année 2021. À ce moment-là, PayPal pourrait en arriver à une place de taille dans les échanges. En plus de s’ouvrir à l’ensemble de ses clients, c’est aussi son application de paiement Venmo qui en serait nouvellement concernée.

Comme Square avec Cash App, l’application Venmo est bien connue des Américains qui l’utilisent de plus en plus depuis la crise sanitaire. En intégrant les crypto-monnaies dessus, PayPal accélérerait l’utilisation des jetons numériques comme de véritables monnaies d’échange, et non seulement comme un placement financier spéculatif.

Sur fond de secousses des banques centrales à vouloir convertir leur monnaie fiduciaire en monnaie numérique (CBDC) pour contrer les crypto-monnaies, les communautés autour de Bitcoin et ses compères n’attendent que des jetons numériques qu’ils entrent dans cette nouvelle phase de leur carrière comme monnaie d’échange. PayPal, début 2021, contribuera certainement à la tendance.