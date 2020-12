Coinbase va amener Bitcoin à Wall Street, en entrant en bourse

Coinbase annonçait hier soir son intention de faire son introduction en bourse à la suite de la soumission du formulaire S-1 à la Securities And Exchange Commission (SEC). Il en est maintenant à l’autorité des marchés américaine de procéder à un examen de la situation de la société californienne, et nous devrions avoir davantage de détails dès le début d’année prochaine.

Historiquement, en 2012 lors de son lancement, Coinbase était la toute première plateforme d’achat de crypto-monnaies comme Bitcoin, par virement bancaire. Elle propose depuis 2017 l’achat et la vente d’Ethereum et de Litcoin, avant d’autoriser également les échanges de Bitcoin Cash et des autres devises et jetons numériques jusqu’à aujourd’hui. La société revendiquait plus de 20 millions d’utilisateurs en 2018, et son ouverture à 190 pays lui a permis d’atteindre les 35 millions d’utilisateurs en 2020.

Jour symbolique

En bourse, Coinbase serait confronté à des acteurs comme PayPal et Square. Bitstamp, son homologue et concurrent européen, n’a jamais déclaré avoir l’intention de mettre son capital en public. Les 35 millions d’utilisateurs de Coinbase dépassent de loin les néo-banques comme Revolut, aussi, qui propose un service de crypto-monnaies avec son partenaire Paxios (qui travaille avec PayPal et le Crédit Suisse, également).

Comme un symbole, la soumission de la demande auprès de la SEC arrive le jour où Bitcoin a enregistré son record historique, à plus de 23 700 dollars (suivant les exchanges). Coinbase devra tout de même rester prudent et continuer à investir sur la sécurité de ses technologies. Fin novembre, alors que le cours du Bitcoin face au dollars connaissait une forte correction, de nombreux utilisateurs avaient rencontré des problèmes de latence ne leur permettant pas de réaliser leurs opérations.

Maintenant, Wall Street va pouvoir se préparer à accueillir l’un des plus gros acteurs à l’origine de la démocratisation de Bitcoin et des crypto-monnaies en général, mais aussi la première société spécialisée dans les devises numériques à se faire coter. Un événement en soi, et un véritable point de départ pour les ETF et les indices spécialisés.