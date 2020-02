Coinbase et Visa vont renforcer le paiement en crypto-monnaies

Les devises numériques pourraient devenir de vraies monnaies d’échange. Visa et Coinbase font un pas en avant dans cette optique, en plaçant la plateforme d’échanges de crypto-monnaies parmi les membres principaux du réseau Visa. Ce rapprochement permettra de revoir en profondeur la carte de débit proposé initialement par Coinbase. Et celle-ci devrait être proposée sur davantage de marchés.

Coinbase, membre principal de Visa

C’est la première fois qu’une entreprise en crypto-monnaie atteint ce niveau de certification. La nouvelle devrait sonner comme un point de départ pour que la monnaie virtuelle devienne ce pour quoi elle avait été pensée : être une monnaie d’échange, indépendante et non centralisée. Depuis, sa situation l’entraînait davantage à être perçue comme un placement financier.

Coinbase travaille depuis quelque temps déjà avec Visa, mais par l’intermédiaire de Paysafe. Pour pouvoir proposer une carte bancaire relié au portefeuille de crypto-monnaie du client, la société californienne avait fait appel aux services du géant du paiement, et proposait ainsi une carte de débit permettant de réaliser des transactions sur un choix de 10 devises.

En devenant un membre principal Visa, plusieurs avantages vont s’offrir à Coinbase, à commencer par la prise d’indépendance de cette fintech dans l’émission de ses cartes. A l’international, le déploiement sera accéléré. La firme de San Francisco pourrait s’ouvrir, elle qui est déjà installée dans 29 pays depuis les débuts de sa carte au Royaume-Uni.

Une carte bancaire de cryptos avec des avantages

Au sujet des nouveautés qui pourront être proposées sur la carte bancaire, Coinbase a déclaré que « l’adhésion nous permettra d’offrir plus de fonctionnalités aux clients de la carte Coinbase ; des services supplémentaires à la prise en charge sur plus de marchés – tous les éléments qui aideront à faire évoluer et à enrichir l’expérience de paiement par crypto-monnaie ».

Plus particulier, Coinbase pourrait théoriquement commencer à commercialiser des cartes de débit pour ses concurrents, en utilisant justement son partenariat avec Visa pour commander les cartes. Naturellement, la société n’a rien communiqué à ce sujet, et il serait étonnant qu’elle ne choisisse pas plutôt de profiter de son avantage concurrentiel avec sa carte de paiement.

Selon certains médias, dont le magazine Forbes, il se pourrait que l’annonce de ce rapprochement entre Coinbase et Visa ait été planifiée plus tard que sa mise en vigueur réelle. Selon nos confrères, le statut de membre principal de Visa a été accordé en décembre dernier. Rappelons d’ailleurs que d’autres acteurs de la fintech ont acquis ce statut en janvier dernier. Il s’agissait du français Lydia, de manager.one et de Lunchr.