Combien faudrait-il vous payer pour fermer votre compte Facebook ?

Lâcher Facebook pendant un an

Soyez honnêtes. Il est fort probable que vous soyez un peu accros à Facebook. Rien qu’un peu à minima, beaucoup plus pour certains d’entre nous. Bien sûr, il existe encore des gens qui résistent toujours à l’envahisseur, mais avec deux milliards de membres sur la planète, ils ne sont plus tant que cela. A moins bien sûr de prendre en compte tous ceux qui ont lâché Facebook rien que cette année.

Toutefois, puisque c’est l’heure des bonnes résolutions, il est sans doute temps de se poser la question de ce qui pourrait nous pousser à arrêter d’utiliser le réseau social. L’argent constitue souvent un bon moteur de motivation. C’est la question sur laquelle se sont donc penchés quatre chercheurs en demandant à 1.300 américains, combien ils voudraient pour arrêter Facebook pendant un an.

De très grandes variations sur les montants

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il existe de très grandes variations dans les résultats. En effet, le minimum est fixé à 875 € (1.000 dollars par les différents utilisateurs). Cependant, 41 utilisateurs ont annoncé qu’il faudrait les payer au moins 43.000 euros pour qu’ils abandonnent le réseau social de Mark Zuckerberg. Vous excuserez du peu ! A ce prix-là, on peut aussi arrêter de fumer ou arrêter de marcher, en s’achetant une voiture…

Les chercheurs reconnaissent que le montant est très faible notamment à cause des différentes polémiques qui ont secoué le réseau social de Cambridge Analytica, aux failles de sécurité en passant par le partage de données personnelles avec les géants du web.

Si les utilisateurs se servent autant de Facebook, c’est en partie parce qu’ils peuvent y retrouver leurs proches et leurs amis, cela reste le plus grand réseau social du monde, mais fondamentalement pour le reste les internautes pourraient facilement faire l’impasse. C’est ce qui explique, que dans cette étude beaucoup pourraient facilement faire sans Facebook pendant un an.

Source