Combien valent les marques Amazon, Apple et Google ?

Chaque année, le classement BrandZ publié conjointement par l’agence WPP et Kantar met en lumière les marques les plus puissantes, tous secteurs confondus. Pour cette édition 2019, on a pu constater un grand bouleversement dans les premières positions puisque le géant Amazon monte désormais sur la plus haute marche du podium – devant ses homologues Google et Apple.

La marque Amazon vaut… 315 milliards de dollars !

Cette étude très sérieuse s’est appuyée sur les retours de 3,7 millions de consommateurs pour déterminer la valeur finale de chacune des marques. Celle d’Amazon a été largement revue à la hausse par rapport à 2018, avec une valeur en hausse de 52% dans ce rapport 2019.

La marque associée à la firme technologique basée à Seattle vaudrait désormais la coquette somme de 315 milliards de dollars selon les derniers calculs de Kantar. Elle prend ainsi la première place à Google, dont la valeur est aujourd’hui estimée à 309 milliards de dollars. Apple se situe en embuscade avec une valeur de 309,5 milliards de dollars.

Le cabinet d’études explique la hausse observée chez Amazon par « des acquisitions intelligentes, un excellent service au consommateur et sa capacité à devancer ses concurrents en proposant un écosystème riche en produits et services ». Dans la technologie, il est intéressant de noter que Facebook a vu sa valeur fondre de 2%, tandis que le géant chinois Alibaba, première marque asiatique du classement, a gagné 16%.

Top 10 des marques les plus puissantes :

Amazon Google Apple Microsoft Visa Facebook Alibaba Tencent McDonald’s AT&T

Le luxe français se positionne dans le Top 50

Hormis le luxe, la France n’est guère représentée dans ce classement des marques les plus puissantes du monde. On retrouve ainsi la marque Louis Vuitton (groupe LVHM) de Bernard Arnault en 22ème position avec une valorisation à 47 milliards de dollars, suivie de la société indépendante Chanel (31ème position) et enfin la maison Hermès en 37ème position.

Alors que la technologie occupe désormais une large partie du Top 10 des marques les plus puissantes, on peut également constater que les banques ne cessent de perdre du terrain dans ce classement. La première banque est la chinoise ICBC qui figure en 29ème position, suivie de l’américaine Chase qui est en 67ème position. Plusieurs spécialistes du paiement comme Visa (5ème), Mastercard (12ème) ou AmEx (33ème) sont bien placés.