Les trottinettes électriques ne sont pas près de disparaître, elles évoluent

Les trottinettes électriques restent l’un des sujets de discussion principaux ces derniers temps : faut-il les supprimer complètement ou pas ? Comment réglementer le stationnement de ces véhicules ? Autant de questions – et bien d’autres – que se posent les municipalités, les opérateurs, mais surtout les piétons et usagers. Paris évoquait le fait de ne conserver que quelques opérateurs dans les rues de la capitale, en effet, de douze, les services opérant dans la capitale pourraient passer « à deux ou trois » selon Anne Hidalgo.

Plusieurs autres villes ambitionnent de ne sélectionner que quelques entreprises sur des critères bien définis. Voi, l’un des principaux acteurs du secteur présent dans 38 villes de 10 pays européens, vient de lever 85 millions de dollars. Avec cette nouvelle levée de fond, le montant total levé par Voi s’élève à 136 millions de dollars. La société suédoise a été lancée en 2018, si elle s’est fait connaître avec ses trottinettes électriques en free-floating, elle fait désormais entièrement partie du renouveau de la mobilité urbaine. Voi propose plusieurs modèles de trottinettes électriques dans le but de proposer une offre plus large et ainsi proposer une véritable alternative aux automobilistes.

Des opérateurs déjà rentables

Aujourd’hui Voi est l’un des leaders du secteur au même titre que Lime, Bird ou Dott. L’entreprise possède 4 millions d’utilisateurs enregistrés et près de 14 millions de trajets effectués. Récemment, les habitants de villes occupées par Voi ont pu apercevoir le dernier modèle proposé par l’opérateur. Ce dernier est bien plus résistant que les modèles précédents. Le fait de déployer des véhicules plus solides permet aux opérateurs de faire de plus grosses marges en limitant les coûts de réparation et même de remplacement.

Petit à petit, ces trottinettes de dernière génération seront déployées dans la totalité des villes qui accueillent Voi. A Lyon, où est installée la rédaction de Presse-citron, nous avons déjà pu profiter de ces nouveaux modèles et le moins que l’on puisse dire le pari est réussi pour Voi. Plus tôt cette année, la société a annoncé qu’elle était déjà rentable dans les villes de Stockholm et d’Oslo.

Fredrik Hjelm, cofondateur et PDG de Voi, déclare : « De toute évidence, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir dans un plus grand nombre de nos villes et c’est notre objectif. À ce stade, une de nos priorités est de continuer à augmenter la durée de vie de nos scooters électriques, de forger des partenariats clés et de continuer à travailler dans les villes qui offrent les meilleures conditions pour une activité e-scooter rentable. »

Les opérateurs de trottinettes électriques ne baissent pas les bras devant l’opinion publique, au contraire, comme on peut le voir avec Voi, ils ont tendance à investir davantage pour proposer une expérience toujours plus adaptée aux villes et aux utilisateurs.