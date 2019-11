Comment la Chine prévoit d’envoyer ses taïkonautes sur Mars (avant la NASA)

Si la NASA a déjà évoqué assez clairement la façon dont elle prévoit d’aller sur Mars, la Chine ne s’était pas encore exprimée clairement sur ses projets. Plusieurs médias chinois ont déclaré que c’était la première fois que le pays « dévoilé publiquement un plan pour des missions habitées sur la planète rouge ».

La Chine vise la Lune puis Mars

Avant de se rendre sur Mars pour la première fois, la Chine prévoit de se rendre sur la Lune, une première étape décisive pour le pays.

« Les prochaines étapes des programmes spatiaux habités (de la Chine) seront l’exploration habitée de la lune », indique la China Aerospace Science and Technology Corporation dans un communiqué. Le mois dernier, Pékin a levé le voile sur le vaisseau avec lequel elle se rendra sur le satellite à la fin des années 2020.

Pang Zhihao, un chercheur en technologie spatiale basé à Beijing, a ajouté que l’exploration de Mars permettrait de rechercher des traces de vie sur place pour mieux saisir l’évolution de la Terre dans le temps.

Le voyage pourrait durer plus de 500 jours, sachant que les taïkonautes chinois seront confrontés aux mêmes difficultés que leurs homologues américains, c’est-à-dire « la diminution de la densité minérale osseuse, la radiation spatiale et la santé mentale ».

Rappelons que la NASA a déjà évoqué ses projets spatiaux, annonçant qu’elle prévoyait également de retourner sur la Lune avant de s’aventurer sur Mars. Pressée par l’administration Trump, l’agence américaine prévoit un retour sur le satellite dans les cinq ans à venir, période durant laquelle elle veut y renvoyer des êtres humains. Pour ce qui est de la planète rouge, elle prévoit d’y poser le pied en 2033, soit d’ici une quinzaine d’années à peine. Le projet parait très ambitieux, sachant que les difficultés seront nombreuses, qu’elles soient technologiques ou physiques.

Nul doute que la Chine et les USA reproduiront une course à l’espace dans laquelle s’étaient déjà affrontés la Russie et les États-Unis dans les années 1970 en pleine guerre froide.