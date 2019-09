Comment échanger son iPhone XS contre un 11 Pro ?

Ce soir, Tim Cook a tenu sa fameuse conférence annuelle lors de laquelle il a présenté la nouvelle génération d’iPhone. En dévoilant les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, le géant américain en a profité pour annoncer la fin des iPhone XS et XS Max. Les titulaires de ces smartphones pourront toutefois bénéficier d’un prix avantageux pour rebondir sur les modèles « Pro ».

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS, les deux générations de téléphones se ressemblent sur de nombreux points. C’est notamment le cas sur le prix, où les deux produits (quels que soit leur format) sont exactement au même prix. En revanche, l’iPhone 11 Pro bénéficie de quelques améliorations sensibles comme une nouvelle puce plus puissance (A13 Bionic), un capteur photo ultra grand angle supplémentaire ou encore une batterie bien plus puissante.

Au courant de la conférence, Apple a discrètement effacé toute mention de ses iPhone XS et XS Max de son site officiel, ainsi que sur sa présentation (cf. image ci-dessous). Si l’iPhone XR, prédécesseur de l’iPhone 11 classique, survit, les deux flagships de l’année dernière sont donc évincés de la gamme du fabricant. Une telle stratégie n’est pas nouvelle puisque la firme avait déjà décidé de supprimer l’iPhone X de sa gamme quelques heures après avoir présenté l’iPhone XS.

Si les iPhone XS et XS Max ne sont donc plus commercialisés, cela ne veut pas dire qu’ils ne bénéficieront plus des mises à jours régulières. Ils restent aujourd’hui parmi les téléphones les plus compétitifs du marché, et le fait que les marchands veuillent désormais écouler leur stock pour se concentrer sur les iPhone 11 pourrait bien vous aider à faire de belles économies sur ces excellents smartphones. Vous pouvez retrouver ici les meilleurs prix pour acheter un iPhone XS ou XS Max.

Procédure pour changer de téléphone

Si vous avez un téléphone de type iPhone XS ou iPhone XS Max, et que vous souhaitez migrer vers l’un des nouveaux iPhone 11 Pro (ou 11 Pro Max), il faudra vous rendre sur le site officiel Apple et suivre la procédure indiquée. Comme vous pouvez le voir dans l’impression d’écran ci-dessous, il faudra tout d’abord sélectionner le modèle que vous avez actuellement, indiquer son état ainsi que le numéro de série pour obtenir une évaluation du prix de reprise.

Si vous avez un iPhone XS Max avec 512 Go de stockage en bon état, vous pouvez obtenir par exemple 490€ de remise sur un iPhone 11 Pro. Ainsi, vous pouvez acquérir le dernier iPhone 11 Pro à seulement 669€, contre 1159€ si vous le prenez neuf. Si vous échangez un iPhone X de 64 Go, vous pouvez obtenir l’iPhone 11 Pro à seulement 859€, le prix affiché dans l’exemple ci-dessous.