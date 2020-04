Comment jouer à Borderlands 3 peut faire avancer la recherche scientifique

Un jeu dans le jeu !

Gearbox Software et 2K ne sont pas peu fiers d’annoncer aujourd’hui le lancement du programme Borderlands Science. Il s’agit d’un nouveau jeu interactif au sein du jeu vidéo Borderlands 3, qui invite les joueurs à cartographier le microbiome intestinal humain, pour faire progresser des études médicales vitales tout en gagnant des récompenses à utiliser dans le jeu.

Une initiative majeure qui est le fruit de partenariats internationaux entre des chercheurs et des scientifiques de l’Université McGill, de Massively Multiplayer Online Science (MMOS) et de The Microsetta Initiative à la Faculté de Médecine UC de San Diego.

Dans les faits, cela se traduit par un jeu sous la forme d’une chaîne de briques de quatre formes et couleurs différentes. Les joueurs connectent ces formes colorées pour aider les scientifiques à évaluer les similitudes entre chaque microbe.

Un jeu pour faire progresser des études médicales vitales

Selon Gearbox et 2K : « ce projet met en commun les compétences des joueurs et les applique à la cartographie du biome intestinal humain, évitant aux chercheurs en médecine des centaines de milliers d’heures de formation en informatique pour arriver au même résultat« .

Dans la pratique, plus les joueurs arrivent à résoudre des puzzles, plus ils aident à décoder le microbiome intestinal humain, tout en remportant des récompenses pouvant être utilisées dans le jeu Borderlands 3.

« Nous avons créé MMOS pour relier la recherche scientifique aux jeux vidéo comme une expérience de jeu homogène, et c’est exactement ce que c’est devenu. Je crois que les joueurs de Borderlands 3 aidant la recherche sur le microbiome vont changer notre perception des jeux vidéo” explique Attila Szantner, CEO et co-fondateur de MMOS. Borderlands 3 est disponible sur PS4, Xbox One, PC depuis la fin d’année dernière.